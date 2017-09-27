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Икра на рыбоводном заводе Сахалинской области

Икру для Сахалинрыбвода собирают сообща

К 26 сентября в Дальневосточном бассейне российские пользователи освоили 341 тыс. тонн лососей - на 7% выше уровня 2015 г. В Сахалинской области организована перевозка икры горбуши с частных рыбоводных заводов на государственные.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, предприятия Камчатского края добыли 241 тыс. тонн красной рыбы, что на 25,5% больше показателя за аналогичный период 2015 г. В Хабаровском крае вылов составляет 46 тыс. тонн – на 13 тыс. тонн ниже уровня позапрошлого года. В Сахалинской области поймано около 45 тыс. тонн.

Положительная динамика отмечена в Чукотском автономном округе, где освоено 2,4 тыс. тонн лососевых. В Магаданской области добыто 6,3 тыс. тонн.

Отдельное внимание на совещании уделили ситуации с закладкой икры на инкубацию в Сахалинской области. И.о. начальника Сахалинрыбвода Александр Полянский доложил, что теруправление Росрыболовства разработало и выполняет план по обеспечению выполнения госзадания.

С начала нерестового хода Сахалинрыбвод провел 473 обследования нерестовых рек. Ситуация с горбушей продолжает оставаться сложной. В связи со слабыми подходами производителей в базовые реки региона, организован дополнительный сбор на других реках Сахалина. Параллельно ведется работа с частными рыбоводными заводами региона, которые согласились помочь госучреждению в закладке икры. Организована авиаперевозка икры, собранной коммерческими предприятиями острова Итуруп.

В 2018 г. государственные рыборазводные заводы Сахалинской области должны выпустить 161 млн штук молоди. Для этого в нынешнюю путину необходимо заложить 187 млн икринок.

Петр Савчук подчеркнул важность выполнения норм по закладке икры. «Нужно организовать пользователей, привлечь администрацию региона, сосредоточить усилия на рыбоохранных мероприятиях, при поддержке отраслевой науки принять все меры, чтобы государственные заводы справились с поставленной задачей по воспроизводству. Это сейчас ключевой вопрос, необходимо провести совместную эффективную работу, создать условия и сопроводить производителей до рыбоводных заводов», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

На заседании также обсудили работу транспортно-логистического узла. Уровень загрузки холодильников Приморского края составляет 79%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы снизилась до 12 рублей за 1 кг (в аналогичный период 2016 г. - в среднем 14 рублей за 1 кг). По состоянию на 25 сентября из Владивостока в западные регионы страны отправлено 118 ускоренных поездов с рыбопродукцией (на отчетную дату прошлого года – 57 поездов).

Fishnews

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