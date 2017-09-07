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Подготовке икры на лососевом рыборазводном заводе

С Сахалинрыбводом поделятся икрой

К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.

Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Лидером по вылову, как и прогнозировалось, остается Камчатский край. Предприятия региона освоили более 238 тыс. тонн красной рыбы - почти на 30% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года. В Хабаровском крае вылов лососей составляет 30 тыс. тонн (-11 тыс. тонн к уровню 2015 г.). В Сахалинской области добыто около 24 тыс. тонн (-31 тыс. тонн).

Положительная динамика отмечается в Чукотском автономном округе, где освоено 2,3 тыс. тонн. В Магаданской области поймано 6 тыс. тонн лосося.

Директор КамчатНИРО Нина Шпигальская рассказала, что в Петропавловско-Командорской подзоне промысловая обстановка сохраняется в Камчатском заливе и реке Камчатка. Ожидается, что подходы кижуча продлятся до середины сентября. На 5 сентября вылов кеты в районе составил 5,7 тыс. тонн, кижуча – 1,3 тыс. тонн (57,3% от выделенных объемов). Также с начала путины в подзоне поймано более 15 тыс. тонны нерки и 4,27 тыс. тонн горбуши.

В Карагинской подзоне промысел тихоокеанских лососей завершен. Горбуши освоено 148,5 тыс. тонн, кеты - 11,4 тыс. тонн, нерки – 1,73 тыс. тонн, кижуча – 215,6 тонны.

В Западно-Камчатской подзоне предприятия наловили 4,2 тыс. тонн горбуши; 5,2 тыс. тонн кеты, 1,63 тыс. тонн нерки и 2,27 тыс. тонн кижуча. В Камчатско-Курильской подзоне поймано 20,8 тыс. тонн нерки, 6,21 тыс. тонн горбуши и 7,51 тыс. тонн кеты.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, нынешний год для Камчатского края стал третьим по успешности промысла за всю историю наблюдений. При этом, по данным облетов, в реки Западной Камчатки зашло более 3 млн производителей горбуши, что даже больше, чем рекомендовала к пропуску наука.

Особое внимание на совещании уделили формированию рыболовных участков на Чукотке для общин коренных малочисленных народов. Василий Соколов обратился к представителям региональных властей с просьбой ускорить работу. «Северо-Восточное теруправление Росрыболовства выполнило все необходимые действия, теперь рассчитываем на оперативную реакцию со стороны администрации Чукотского автономного округа. Вопрос об обеспечении прав требует скорейшего разрешения», – подчеркнул Василий Соколов.

Отдельно обсудили ситуацию с закладкой на инкубацию икры рыбоводными заводами Сахалинской области. В регионе, как прогнозировали ученые, отмечаются аномально слабые подходы производителей. Как доложил и.о. начальника ФГБУ «Сахалинрыбвод» Александр Полянский, учреждение и Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства разработали и выполняют план по выполнению госзадания.

С начала путины Сахалинрыбвод выполнил 350 осмотров нерестовых рек. 5 сентября произвели сбор и закладку икры кеты на заводах юго-западного побережья острова.

Ситуация с горбушей продолжает оставаться сложной. В связи со слабыми подходами в базовые реки региона учреждение организовало дополнительный сбор на других реках. Параллельно ведется работа с частными рыбоводными заводами, которые согласились помочь госучреждению в закладке икры.

На 2018 г. государственным рыборазводным заводам Сахалинской области установлен объем выпуска в 161 млн экземпляров молоди. Для этого в нынешнюю путину необходимо заложить 187 млн икринок.

«Необходимо тщательно проработать технологическую схему, четко определить и обеспечить условия, в которых будет перевозиться икра. От аэрации, качества воды в контейнерах и целого ряда других факторов зависит выживаемость икры и, как следствие, выполнение госзадания по воспроизводству», – сказал замруководителя Росрыболовства.

Fishnews

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