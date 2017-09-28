28 сентября 2017 года

Гибриды и селекция – путь к крупной рыбе

На семинаре-совещании в Краснодарском крае рыбоводные хозяйства высказались за создание селекционных центров по карпу и растительноядным рыбам на юге страны и расширение господдержки племенной работы в аквакультуре.

Надежда на племенную рыбу

Вопросы повышения эффективности племенной работы в товарном рыбоводстве и устранения административных барьеров для предприятий аквакультуры обсуждались на семинаре-совещании, организованном 20-22 сентября в Темрюкском районе Краснодарского края.

Как сообщает корреспондент Fishnews, инициаторами мероприятия выступили Минсельхоз России совместно с Ассоциацией «Росрыбхоз», администрацией Краснодарского края и НП «Краснодаррыба». В работе семинара участвовали представители теруправлений Росрыболовства и Росводресурсов, региональных органов власти, а также руководители и специалисты рыбоводных хозяйств.

К реализации программы по массовому применению гибридов карпа первого поколения в Росрыбхозе приступили еще в прошлом году. Сейчас преимущества гибридов по сравнению с чистопородными формами ни у кого не вызывают сомнений, однако заказывать такую личинку товарные хозяйства не спешат, констатировал руководитель ростовской Ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов.

«Это значит, что огромная работа, которую мы провели, еще не дала результатов, – обратился он к коллегам. – Гибрид – это выгодно, им надо заниматься, его надо выращивать». По данным Росрыбхоза, в этом сезоне племенными хозяйствами ассоциации произведено 480 млн штук гибридной личинки. «Результат мы увидим в товарной рыбе будущего года. Наша задача – отследить его и продолжить разъяснительную работу», – отметил Александр Ершов.

По его мнению, если две трети российского карпа выращивается в четвертой, пятой и шестой зонах рыбоводства, то именно в этих регионах нужно создавать селекционно-племенные центры по работе с карпом. «Таким местом может быть Ростовская область – это АзНИИРХ вместе с хозяйствами, которые сегодня находятся в ведении Главрыбвода, и Краснодарский край, потому что здесь тоже есть, где это делать, и есть определенный научный потенциал», – предложил руководитель ростовского объединения.

«Аквакультура для нас является самым приоритетным направлением», – подтвердил начальник управления рыбохозяйственного комплекса минсельхоза Краснодарского края Артем Шевченко. По итогам 2016 г. кубанские предприятия вырастили 19,9 тыс. тонн товарной рыбы, показав второй результат по ЮФО. В планах местных властей – увеличить объемы выращиваемой рыбы и повысить рыбопродуктивность, в том числе за счет использования качественного рыбопосадочного материала.

«Основными поставщиками мы видим наши полносистемные прудовые хозяйства, в первую очередь племенные», – пояснил Артем Шевченко, согласившись, что Кубань будет хорошей площадкой для создания зонального селекционного центра по карповым породам рыб. «В качестве площадки предлагаем рассмотреть Южный производственный осетрово-рыбоводный центр, входящий в структуру Главрыбвода», – доложил он.

Участники семинара также указали на необходимость усилить селекционное направление не только по карпу, но и по другим объектами разведения. Гендиректор объединения «Краснодаррыба» Александр Миндра рассказал о работе по восстановлению в племенных хозяйствах стад растительноядных рыб. «В этом году по рекомендации ФСГЦР мы завезли 800 тыс. штук личинки из Хабаровского отделения ТИНРО – амурскую линию белого толстолобика. Надеемся, что через четыре года у нас будет две полноценные линии – китайская и амурская – по растительноядным рыбам», – привел он пример.

Главрыбвод и институты займутся селекцией

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко уточнил, что статус селекционного центра (ассоциации) подразумевает обеспечение методического, сервисного и информационного сопровождения селекционно-племенной работы. Предполагается, что этим будут заниматься отраслевые институты, за которыми будут закреплены определенные породы рыб, а также ФГБУ «Главрыбвод».

Поручение заняться селекционно-племенной работой в сфере пресноводного рыбоводства, помимо традиционной деятельности по воспроизводству водных биоресурсов, Главрыбвод получил от руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. По словам главного специалиста ФСГЦР (сейчас филиала Главрыбвода) Валентина Мурашкина, рыбоводам не стоит опасаться, что направление аквакультуры останется без внимания.

«Предприняты конкретные шаги по созданию селекционно-племенных центров», – отчитался он на семинаре. В частности, в Карелии будет организован центр по форелевым. «Следующий центр будет расположен на юге, локализация пока не определена четко, есть несколько вариантов. Хотелось бы, чтобы он все-таки специализировался на карповых видах рыб, которые занимают львиную долю в объемах производства пресноводной аквакультуры», – выразил мнение Валентин Мурашкин.

Представители научных институтов – Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства, Азовского НИИ рыбного хозяйства, Всероссийского НИИ ирригационного рыбоводства – представили информацию о своих возможностях по организации селекционных центров и выразили готовность сотрудничать с предприятиями аквакультуры.

Очень важно, что бизнес уделяет большое внимание селекционно-племенной работе, оценил ход дискуссии замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Алексей Осинцев. Он рассказал, что в правительство внесены предложения о введении в 2018-2020 гг. новой формы господдержки товарного рыбоводства – в виде компенсации прямых затрат на реализацию инвестпроектов, и предложил Росрыбхозу обсудить вопрос о включении в перечень этих затрат закупку племенного посадочного материала.

По словам Василия Глущенко, участников семинара не надо убеждать в необходимости выведения новых пород, использования в практике лучших селекционных достижений и других наработок, одомашнивания новых объектов. «Все мы понимаем, что это очень важная, необходимая работа. За последний год рыбоводное бизнес-сообщество усилило внимание к этой теме и более активно использует племенной материал в практике. Это приблизило нас к выполнению общей цели – сделать производство более успешным, менее затратным, более технологичным, производительным и прибыльным», – подытожил председатель правления Росрыбхоза.

Барьерам закон не писан

На совещании также рассматривались административные барьеры, с которыми сталкиваются рыбоводные предприятия Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в свете принятых в этом году изменений в законодательство об аквакультуре. «До выхода этого закона в отдельных регионах уже сложилась неоднозначная практика, в том числе судебная, в отношении деятельности товарных рыбоводных хозяйств, которые в основном используют пруды, сформированные водоподпорными сооружениями на водотоках», – отметил начальник управления Росрыбхоза Григорий Шаляпин.

Представители бизнеса называли и другие болевые точки: избыточные требования контрольно-надзорных органов, отсутствие нормативной базы, позволяющей передать водный объект в пользование; создание особо охраняемых природных территорий, в зоне которых оказываются действующие хозяйства; конфликты с рыбаками-любителями.

По словам Алексея Осинцева, чтобы решить проблему «русловых прудов», уже подготовлен законопроект о безвозмездном предоставлении земли для формирования рыбоводных участков тем предприятиям, которые ранее осуществляли эту деятельность и у которых были заключены договоры. Основным направлением взаимодействия по нормативно-правовому регулированию Минсельхоз видит «определение особенностей водопользования, землепользования и мониторинг правоприменения действующих нормативно-правовых актов».

«Мы работаем в тесном постоянном взаимодействии с объединением «Росрыбхоз», – заявил замдиректора департамента и рекомендовал рыбоводам обязательно направлять предложения сразу в Росрыбхоз и в министерство. – Они все будут рассмотрены на предмет их учета для совершенствования нормативно-правового регулирования».

В свою очередь Василий Глущенко попросил членов ассоциации мониторить ситуацию и сразу ставить в известность правление обо всех случаях давления со стороны административных органов. «Рекомендации по итогам семинара-совещания станут платформой для нашей дальнейшей работы», – подчеркнул он.

Fishnews