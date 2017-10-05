05 октября 2017 года

Марикультура получит новые площади

В конце октября Росрыболовство планирует провести очередной аукцион для распределения рыбоводных участков в Приморском крае. На торги выставят три десятка акваторий общей площадью более 14,5 тыс. га.

По данным Росрыболовства, в Приморском крае сформировано 292 участка для товарной аквакультуры общей площадью 63,6 тыс. га. При этом 206 участков уже распределены между пользователями. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, за последние два месяца площадь акваторий под рыбоводство в регионе увеличилась на 31% – до 41,4 тыс. га.

23-25 октября федеральное агентство проведет очередной аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным участком. На торги будут выставлены 32 морских участка в Приморском крае и два – в Мурманской области, они будут закреплены за пользователями на 25 лет. Заявки для участия в аукционе принимаются до 17 октября.

На оперативном совещании в Росрыболовстве и. о. начальника управления аквакультуры Александр Малашенко напомнил о разработанном совместно с Минсельхозом проекте постановления правительства, корректирующем правила организации и проведения торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Поправки должны исключить ситуацию, когда победитель аукциона отказывается от внесения доплаты за выигранный рыбоводный участок. В этом случае договор пользования можно заключить с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.

Кроме того, проект постановления предусматривает возможность для организатора аукциона обратиться в суд с требованием о взыскании убытков с победителя аукциона, уклонившегося от заключения договора.

Fishnews