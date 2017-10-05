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Замглавы Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ выступил на Международном конгрессе рыбаков

Россельхознадзор выступил перед рыбаками

Россельхознадзор собирается реализовать возможность электронного оформления документов для экспорта продукции, проинформировал рыбаков заместитель главы федеральной службы Константин Савенков.

О направлениях, которые Россельхознадзор считает основными, заместитель руководителя ведомства Константин Савенков рассказал на пленарном заседании Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. Ключевые сферы, по словам представителя федеральной службы, это поддержка экспорта, развитие информационных систем Россельхознадзора и реформа контрольно-надзорной деятельности.

Экспорт – дело непростое

Работа, направленная на то, чтобы обеспечить допуск на рынки российской продукции, проводится сегодня более чем с 70 странами, заявил Константин Савенков. Основные импортеры – страны ближнего зарубежья, Африки, АТР. География, по словам замглавы Россельхознадзора, постоянно расширяется. По поставкам продукции из водных биоресурсов сейчас рассматривается открытие более 15 новых регионов. С такими странами, как Вьетнам, Индонезия, Таиланд и рядом других, ведется конструктивный диалог по допуску товаров, утверждению форм сертификатов, заверил представитель службы.

Остановился Константин Савенков и на введении новой формы «сертификата здоровья» для экспорта рыбопродукции в ЕС после временного хранения в Южной Корее. Технические вопросы поставок Россельхознадзор планирует решить с корейской стороной до конца года, сообщает корреспондент Fishnews.

Следующим важным вопросом замруководителя службы назвал легитимность сертификатов. Российская сторона долгое время добивалась приезда инспекции из Китая для обеспечения поставок рыбопродукции из РФ. Но в ходе совместных мероприятий было установлено, что ряд сертификатов подделан. «Право доступа на экспорт мы получаем годами. Потерять мы его можем в любой момент», – предупредил Константин Савенков. Он отметил, что действия недобросовестных участников рынка в итоге ударят по предприятиям, соблюдающим закон.

Для порядка – «Цербер»

От взаимодействия с коллегами из других стран представитель ведомства перешел к информационным системам Россельхознадзора. Сегодня разрабатывается модуль, который позволит в электронном виде оформлять документы для экспорта. К системе будут допущены иностранные получатели продукции, чтобы они могли убедиться в законности сертификатов, заявил Константин Савенков.

Для того чтобы упорядочить и оптимизировать ведение реестра экспортеров, разработан информационный модуль «Цербер». Он сейчас соединяется со всеми информационными системами, в полном объеме его планируется запустить к концу года.

Константин Савенков сообщил, что сегодня у Россельхознадзора 15 ИС. «Информационные системы являются одними из самых передовых в мире, а накопленные в них сведения и возможность интеграции позволяют внедрить полноценную систему управления рисками», – заявил представитель ведомства.

Интеграция систем Росрыболовства и Россельхознадзора, как заявляют в федеральной службе, это позволяет автоматически оформлять ветеринарно-сопроводительные документы на основе судовых суточных донесений. По словам Константина Савенкова, сейчас к модулю по оформлению подключено более 130 судов.

При контроле обещают оценивать риски

Реформа контроля и надзора предусматривает переход к риск-ориентированным принципам. Такой подход должен быть реализован и для ветеринарного контроля в пунктах пропуска через госграницу. Цель – снизить административное давление на добросовестный бизнес и при этом повысить эффективность контрольной деятельности, сказал замруководителя Россельхознадзора.

По словам Константина Савенкова, с апреля 2017 г. в Большом порту Санкт-Петербург проводится эксперимент «Зеленый коридор». Его участники – импортеры продукции из ВБР.

Система управления риска, заявил заместитель главы ведомства, внедряется и при перемещении продукции по территории России. Россельхознадзор провел с компанией «Глонасс» эксперимент по контролю перемещения и соблюдения температурного режима при перевозках железнодорожным транспортом. В результате, по словам замруководителя службы, предполагается обеспечить открытую для потребителей и владельцев продукции информацию о соблюдении требований. Сейчас Россельхознадзор с другими заинтересованными органами готовит второй этап эксперимента по сквозному контролю температурного режима при перемещении товаров всеми видами транспорта, заявил Константин Савенков.

В целом, обращаясь к рыбопромышленникам, он заявил, что ведомство ценит их труд и всегда готово к сотрудничеству.

Международный конгресс рыбаков в этом году посвящен вопросам изменений в отрасли. Участие в форуме принимают представители 15 стран. На пленарном заседании выступили представители Росрыболовства, Совета Федерации, Россельхознадзора, Центра системы мониторинга рыболовства и связи, рыбохозяйственной науки, объединений отрасли, послы Исландии и Норвегии. Модератором стал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Генеральный информационный партнер XII Международного конгресса рыбаков – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews
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