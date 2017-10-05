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Тему инвестиционных квот заместитель руководителя Росрыболовства Михаил ИВАНИК прокомментировал на Международном конгрессе рыбаков

Росрыболовство пообещало ответы на вопросы по инвестквотам

Механизм инвестиционных квот должен стимулировать обновление рыбацкого флота и развитие береговой переработки. На Международном конгрессе рыбаков замглавы Росрыболовства Михаил Иваник отдельно остановился на этой теме.

Заместитель руководителя ведомства озвучил информацию о том, какие правовые акты на сегодняшний день приняты по распределению инвестквот (напомним, что все эти документы собраны на сайте Fishnews в специальной рубрике).

«Ответы и разъяснения на все вопросы по распределению инвестиционных квот, которые, несомненно, возникнут у нас и которые уже поступают к нам, в ближайшее время будут размещены на официальном сайте Росрыболовства», – пообещал Михаил Иваник.

Он обратил внимание на то, что право осваивать выделенную квоту пользователь будет получать только после сдачи инвестиционного объекта – судна или завода – в эксплуатацию. В декабре специальная комиссия при Росрыболовстве определит перечень проектов, которые пройдут отбор.

Сейчас на сайте федерального агентства уже есть специальная рубрика «Часто задаваемые вопросы по инвестиционным квотам». Правда, там отмечено, что эти материалы не являются официальным разъяснением Росрыболовства и не являются обязательными в работе комиссии, так как агентство не наделено полномочиями по разъяснению законодательства.

Международный конгресс рыбаков в этом году посвящен вопросам изменений в отрасли. Участие в форуме принимают представители 15 стран. Генеральный информационный партнер XII Международного конгресса рыбаков – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

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