Росрыболовство пообещало ответы на вопросы по инвестквотам

05 октября 2017 года
Россельхознадзор собирается реализовать возможность электронного оформления документов для экспорта продукции, проинформировал рыбаков заместитель главы федеральной службы Константин Савенков.
Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник на Международном конгрессе рыбаков рассказал о перспективах перехода на электронный промысловый журнал и электронные разрешения на вылов. Также представитель ведомства ответил на вопрос по опломбировке ТСК.
Для защиты нереста омуля на Байкале выставили дополнительные контрольные посты, чаще проводят рыбоохранные рейды. На реках уже учтено более 500 тыс. производителей, заход в Селенгу увеличился вдвое к уровню прошлого года.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев приветствовал участников XII Международного конгресса рыбаков. Обращение зачитал замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.
В конце октября Росрыболовство планирует провести очередной аукцион для распределения рыбоводных участков в Приморском крае. На торги выставят три десятка акваторий общей площадью более 14,5 тыс. га.
04 октября 2017 года
Рыбацкий профсоюз Приморья написал президенту, что Минфин предлагает передать аварийно-спасательный флот Росрыболовства в ведение Министерства транспорта. Авторы обращения надеются, что Владимир Путин не допустит такой реорганизации.
05 октября 2017 года
Россельхознадзор собирается реализовать возможность электронного оформления документов для экспорта продукции, проинформировал рыбаков заместитель главы федеральной службы Константин Савенков.
Зампред правительства – министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Ермолин провел совещание по организации рыболовства в бассейне реки Амур. Для решения вопросов необходимы общие усилия всех заинтересованных сторон, заявил глава министерства.
Замглавы Росрыболовства Михаил Иваник на Международном конгрессе рыбаков рассказал о перспективах перехода на электронный промысловый журнал и электронные разрешения на вылов. Также представитель ведомства ответил на вопрос по опломбировке ТСК.
Для защиты нереста омуля на Байкале выставили дополнительные контрольные посты, чаще проводят рыбоохранные рейды. На реках уже учтено более 500 тыс. производителей, заход в Селенгу увеличился вдвое к уровню прошлого года.
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев приветствовал участников XII Международного конгресса рыбаков. Обращение зачитал замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.
Премьер Дмитрий Медведев продлил действие постановления об уничтожении продукции, которую нельзя ввозить в Россию в связи с эмбарго. Как и сам запрет на ввоз, такие меры будут применяться до конца 2018 г.
В конце октября Росрыболовство планирует провести очередной аукцион для распределения рыбоводных участков в Приморском крае. На торги выставят три десятка акваторий общей площадью более 14,5 тыс. га.
04 октября 2017 года
Рыбацкий профсоюз Приморья написал президенту, что Минфин предлагает передать аварийно-спасательный флот Росрыболовства в ведение Министерства транспорта. Авторы обращения надеются, что Владимир Путин не допустит такой реорганизации.
Представители Дальневосточного бассейна направят в Минсельхоз и Росрыболовство свои предложения по проекту изменений в сфере уплаты сбора за пользование водными биоресурсами. Обсуждение этой темы провел во Владивостоке президент ВАРПЭ Герман Зверев.