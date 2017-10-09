09 октября 2017 года

Рыбакам НАО добавили участков

В перечень рыбопромысловых участков Ненецкого автономного округа внесли 20 новых РПУ общей площадью 11,8 тыс. га. Подобрать им пользователей планируется до конца года.

Новые участки сформировала в июле специальная комиссия с учетом предложений самих рыбаков. Затем объекты прошли согласование в территориальном и центральном аппаратах Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации НАО, 13 новых участков - речные, 6 - озерные и 1 - морской. Все речные участки предназначены для промышленного рыболовства. Это «Каменская коса», «Чайкин Шар», «Пойловский», «Алексеевский», «Нижнеклимовский», «Соколка», «Неволин», «Средний 1», «Средний 2», расположенные на реке Печора. На других реках находятся РПУ «Индига 2», «Малая Кия», «Большая Кия» и «Вижас 2». Кроме того, для промышленного рыболовства предназначены четыре участка на озере Голодная губа – «Гусиный», «Комариная Лахта», «Песчаный Нос» и «Соколиный».

Для традиционного рыболовства выделили две акватории: «Малое Ямбото» и «Большое Ямбото» на одноименных озерах возле поселка Хорей-Вер. Также для представителей КМНС сформирован участок «Нгевсаля» в Паханческой губе Баренцева моря.

РПУ выставят на открытый конкурс в начале ноября, до конца года профильный департамент планирует определить пользователей по каждому участку. На них можно будет в течение 10 лет добывать рыбу в рамках региональных квот.

На сегодняшний день в окружной перечень входит 93 участка: 81 участок для промышленного рыболовства, 7 – для традиционного, 4 – для прибрежного и 1 – для спортивного и любительского. В этом году на двух конкурсах разыгрывалось право вести промысел на 25 участках, в 19 случаях были определены пользователи и заключены договоры аренды.

Fishnews