10 октября 2017 года

Дальневосточной рыбе обещают российский рефконтейнер

Минпромторг планирует в 2018 г. разработать отечественный рефконтейнер для перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока и запустить серийное производство рефрижераторных вагонов.

По данным Минпромторга, рабочий парк крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров, в которых перевозятся скоропортящиеся грузы с Дальнего Востока, насчитывает порядка 5000 единиц. При этом прогнозируемое выбытие по сроку службы оценивается в 250-300 единиц в год.

В рамках проекта «Разработка и внедрение в серийное производство рефрижераторного контейнера в рамках импортозамещения» в 2018 г. российскими предприятиями будет создан новый рефрижераторный контейнер, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. Бюджет проекта составляет 50 млн рублей. Отечественный рефконтейнер должен отвечать требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

По линии Минпромторга в 2017 г. выделены субсидии в размере 28 млн рублей для возмещения части затрат на приобретение четырех вагонов-дизель-генераторов. Кроме того, планируется, что в будущем году российские предприятия запустят серийное производство автономных рефрижераторных вагонов с дублированной системой охлаждения и подогрева пола.

Fishnews