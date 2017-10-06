Дальневосточной рыбе обещают российский рефконтейнер

06 октября 2017 года
Система электронных торгов по участкам аквакультуры на Дальнем Востоке нуждается в существенной технической и нормативной доработке, отмечают представители бизнеса.
Круглый стол «Тенденции мирового рынка водных биоресурсов» прошел в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. На одной площадке собрались самые разные спикеры: от экологов и ученых до специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций и биржевых торгов.
05 октября 2017 года
Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев приветствовал участников XII Международного конгресса рыбаков. Обращение зачитал замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.
04 октября 2017 года
На Камчатке исландская делегация провела встречи с представителями правительства региона и бизнес-сообщества. Стороны обсудили возможности инвестирования в рыбную и судоремонтную отрасли края.
03 октября 2017 года
Для повышения конкуренции в сфере рыболовства ФАС рекомендует внедрять биржевые торги водными биоресурсами и развивать альтернативные формы розничной торговли рыбной продукцией.
За неделю в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 16 заявок от желающих стать резидентами ТОР или свободного порта. Особые режимы инвесторы хотят использовать в том числе для проектов в рыбной отрасли.
10 октября 2017 года
С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.
Президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, призванного навести порядок в сфере неналоговых платежей.
Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.
Невельское отделение парусного спорта закрыло первый за 20 лет навигационный сезон. Возродить детский яхт-клуб помог фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками региона.
В рамках неформальной встречи министров стран-членов ВТО глава Минэкономразвития России Максим Орешкин вновь поднял тему субсидирования в рыбной отрасли.
В Ненецком автономном округе утилизировано 35 брошенных в акватории Печоры судов. Работа по очистке реки и ее берегов продолжится в следующем году, переплавки ждут еще 59 «подводных лодок».
09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва призвал все страны присоединиться к соглашению о мерах государства порта.
Жителя Республики Бурятия подозревают в незаконной добыче 342 особей нерестового омуля. Сети с рыбой полиция нашла в трех километрах от поселка Нижнеангарск, расположенного на берегу Байкала.
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.