За путину Камчатка экспортировала 17 тыс. тонн лосося

09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
06 октября 2017 года
Круглый стол «Тенденции мирового рынка водных биоресурсов» прошел в рамках Международного конгресса рыбаков во Владивостоке. На одной площадке собрались самые разные спикеры: от экологов и ученых до специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций и биржевых торгов.
Специалисты России и Японии обменялись информацией по контролю за рыболовством в зонах обеих стран. Переговоры прошли в рамках подготовки к 34-й сессии двусторонней комиссии по рыболовству.
05 октября 2017 года
На пленарном заседании Международного конгресса рыбаков эксперты рассмотрели самые разные вопросы – от инвестиционных квот и электронных систем промысловой отчетности до поддержки работы российского флота за пределами экономзоны РФ.
04 октября 2017 года
Рыбацкий профсоюз Приморья написал президенту, что Минфин предлагает передать аварийно-спасательный флот Росрыболовства в ведение Министерства транспорта. Авторы обращения надеются, что Владимир Путин не допустит такой реорганизации.
Дальневосточные и забайкальские депутаты попросили Федеральное собрание ускорить принятие закона «О любительском рыболовстве». До его выхода регионы не могут создавать участки для любительского лова.
10 октября 2017 года
Президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроекта, призванного навести порядок в сфере неналоговых платежей.
Предложения Росрыболовства по доработке проектов правовых актов, регламентирующих перезакрепление долей квот, рассмотрела рабочая группа в Минсельхозе. Обсуждаются механизмы устранения замечаний к заявкам.
Невельское отделение парусного спорта закрыло первый за 20 лет навигационный сезон. Возродить детский яхт-клуб помог фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками региона.
Минпромторг планирует в 2018 г. разработать отечественный рефконтейнер для перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока и запустить серийное производство рефрижераторных вагонов.
В рамках неформальной встречи министров стран-членов ВТО глава Минэкономразвития России Максим Орешкин вновь поднял тему субсидирования в рыбной отрасли.
В Ненецком автономном округе утилизировано 35 брошенных в акватории Печоры судов. Работа по очистке реки и ее берегов продолжится в следующем году, переплавки ждут еще 59 «подводных лодок».
09 октября 2017 года
Заканчивается этап общественных обсуждений проекта постановления правительства, вводящего новые таксы для взыскания ущерба за незаконный промысел водных биоресурсов. Эту инициативу поддерживает Всемирный фонд дикой природы.
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва призвал все страны присоединиться к соглашению о мерах государства порта.
Жителя Республики Бурятия подозревают в незаконной добыче 342 особей нерестового омуля. Сети с рыбой полиция нашла в трех километрах от поселка Нижнеангарск, расположенного на берегу Байкала.
Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.