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С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Фото пресс-службы ведомства

За путину Камчатка экспортировала 17 тыс. тонн лосося

С начала путины через Камчатскую таможню за рубеж отправлено 17 тыс. тонн лососевых. Больше всего рыбы поставляется в Японию, в структуре экспорта преобладает нерка.

С 1 июня через Камчатскую таможню (зона ее деятельности охватывает как Камчатку, так и Северные Курилы) экспортировано 28,1 тыс. тонн водных биоресурсов. Это составляет 33,8% от всей продукции, отправляемой из региона за рубеж. Почти 17 тыс. тонн поставок – рыба лососевых пород, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Стоимость вывезенных ВБР превысила 96,1 млн долларов (89,6% от общей стоимости экспорта), в том числе лососевой рыбопродукции – 54,7 млн долларов (51% от общей стоимости экспорта). Основная доля поставок направлялась в Японию (78,8%), КНР (12%), Республику Корея (9,1%), Францию (0,1%). Среди лососей преобладали нерка (81,9%), кета (8,3%), горбуша (9,5%). Доля кижуча составила 0,3%.

Общий вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае в этом году превысил 241 тыс. тонн.

Fishnews
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