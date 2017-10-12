12 октября 2017 года

«Профессор Кагановский» успешно выследил скумбрию

НИС «Профессор Кагановский» помогло рыбакам увеличить вылов скумбрии, наведя их на новые скопления. Сейчас судно из района Южных Курил перешло в Охотское море на учет лососей.

Научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» в течение двух недель проводило дополнительную оценку ресурсов и поиск скоплений скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). НИС обследовало наиболее перспективные районы и поучаствовало в совместной судовой и авиаразведке. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра, в результате ученые обнаружили плотные скопления скумбрии на расстоянии порядка 150 миль к юго-востоку от острова Шикотан в районе 148° в.д.

Рекомендации оперативно передали добывающим судам. Это оказалось весьма своевременным с учетом ослабления промысловой обстановки в традиционном районе лова, отметили в институте. Подошедшие в новый район рыбаки смогли увеличить суточный улов суммарно до 1 тыс. тонн.

Сейчас «Профессор Кагановский» приступил к учетной съемке лососей в Охотском море.

Fishnews