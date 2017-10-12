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Инспектор рыбоохраны в Приморье составляет протокол по факту незаконного вылова

Браконьерство хотят сделать убыточным

Многократное повышение такс для расчета ущерба, наносимого водным биоресурсам, снизит рентабельность браконьерского бизнеса, считают в WWF России. Однако к окончательному решению проблемы, по мнению экологов, эта мера не приведет.

Правительство предполагает существенно увеличить размеры взыскания ущерба, причиненного уничтожением, незаконным выловом водных биоресурсов. Текст проекта постановления размещен на портале regulation.gov.ru. Действующие таксы были установлены в 2000 г.

«Конечно, мы всячески приветствуем повышение такс, – заявил Fishnews пресс-секретарь Камчатского отделения WWF Юрий Кисляк. – По старой таксе вылов, скажем, кижуча оценивался в 1250 рублей, а на рынке он стоит 380-400 рублей за килограмм. Таким образом, ущерб равен рыночной стоимости трехкилограммовой рыбы и это делает браконьерство экономически выгодным занятием. Сейчас предлагается поднять таксу на тот же кижуч почти до 11 тыс. рублей за рыбину, и многие браконьеры задумаются: а так ли уж прибыльна эта деятельность?».

Представитель Фонда дикой природы считает, что увеличение такс снизит масштабы ННН-промысла в стране в целом, однако полным решением проблемы браконьерства эта мера не станет. Нужен комплекс мер, в том числе экономических и социальных, подчеркнул Юрий Кисляк.

«Говорить о том, в какой степени постановление правительства повлияет на ситуацию, мы не можем, - сказал пресс-секретарь Камчатского отделения WWF. - Я не знаю, проводились ли какие-либо исследования, чтобы подготовить экспертную оценку. Очевидно, что влияние будет различным для разных регионов, поскольку уровень браконьерства в каждом регионе зависит от многих факторов, начиная от занятости населения и заканчивая видовым разнообразием и количеством запасов водных биоресурсов».

Fishnews

  • Инспектор рыбоохраны в Приморье составляет протокол по факту незаконного вылова
  • Пресс-секретарь Камчатского отделения WWF России Юрий КИСЛЯК. Фото с сайта организации
    •
    НазадМетки: браконьерствокижучправительство

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