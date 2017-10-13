13 октября 2017 года

На Камчатке продолжат проработку вопроса жаберных сетей

Вопросы применения жаберных сетей обсудили на совещании у губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Проработку вопроса планируется продолжить в рамках специальной рабочей группы, с участием всех сторон.

Заседание, посвященное вопросам сохранения водных биоресурсов региона, провел губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. В совещании участвовали представители ведущих рыбацких ассоциаций и предприятий региона, краевых контрольно-надзорных органов в сфере охраны водных биоресурсов и научного сообщества, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

Одной из главных тем повестки дня стало обсуждение использования жаберных сетей в промышленном рыболовстве края.

«Вопрос с применением жаберных сетей в последнее время стоит достаточно остро. В частности, представители некоторых рыбодобывающих предприятий западного побережья Камчатки открыто говорят о том, что надо закрывать сетный лов. Такие высказывания звучат не только со стороны рыбацкого сообщества, но и от рыбаков-любителей. Вопрос в том, насколько это будет оправданным. Ведь общины коренных малочисленных народов Севера и определенная часть рыбной промышленности Камчатки используют только эти сети», – сказал Владимир Илюхин.

В свою очередь заместитель руководителя Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Юрий Татаринов отметил, что вопрос использования жаберных сетей рассматривается уже не первый год. Причем рыбодобывающие предприятия края не могут прийти к единому мнению по запрету этого орудия лова.

«В течение последних двух лет мы активно регулировали данный вид промысла за счет того, что устанавливали дополнительные проходные дни для отдельных участков водоемов. Я считаю, что краевая комиссия по регулированию добычи анадромных рыб в целом неплохо справилась с этой задачей в течение двух последних путин. Об этом говорят и те уловы рекордные, благодаря которым Камчатка является лидером по России и Дальнему Востоку по вылову лосося», – сказал Юрий Татаринов.

Он добавил, что недавно прошло заседание ученого совета в КамчатНИРО, на котором представители научного сообщества и рыбной промышленности Камчатки обсуждали варианты, которые позволят оптимально организовать добычу тихоокеанских лососей.

«На количество рыбы в камчатских реках влияет два комплекса факторов: естественное изменение факторов среды обитания и антропогенная нагрузка. Она не просто есть – она избыточна. Все мы знаем, насколько масштабен незаконный рыбный промысел, - отметила директор КамчатНИРО Нина Шпигальская. – Поэтому очень важно соблюдение тех мер регулирования промысла, которые рассматриваются и рекомендуются на комиссии. Если все рекомендации научных организаций будут соблюдаться – опасений не будет».

В ходе обсуждения были озвучены предложения по внесению в правила рыболовства изменений, связанные с порядком использования жаберных сетей. Речь идет не о полном запрете этого орудия лова, а об ограничении его использования. В частности предлагается регулировать длину сетей, время и порядок их постановки, обязательное обозначение и другие моменты. Вопросы определения условий промысла, в том числе и регламентирование использования орудий лова, предлагается отнести к компетенции краевой комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

«Нам, безусловно, необходимо проработать предложения по внесению изменений в правила рыболовства в части ограничения использования жаберных сетей на определенных территориях и подзонах. Возможно, имеет смысл создать рабочую группу, в которую войдут представители рыбопромышленного комплекса, науки и общественники. Ну, и, конечно, все, что связано с расширением полномочий региональной комиссии, – здесь мы также продолжим двигаться вперед», – подчеркнул губернатор.

Во время совещания также были затронуты вопросы соблюдения природоохранного законодательства, предотвращения браконьерства и профилактика правонарушений в области рыболовства.

Fishnews