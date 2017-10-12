12 октября 2017 года

КамчатНИРО представил регламент по жаберным сетям

Ограничения по использованию жаберных сетей на промысле лосося рассмотрели на заседании Ученого совета КамчатНИРО. Основное предложение – на морских РПУ края запретить сочетать сети с другими орудиями лова, ограничить их количество, размеры, расстояние между сетями, запретить установку в шахматном порядке.

Напомним, тема жаберных сетей рассматривалась на майском заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. В итоге ДВНПС рекомендовал отраслевым институтам разработать предложения по внесению в правила рыболовства изменений, регламентирующих ограничения и параметры использования плавных и ставных сетей при добыче анадромных видов рыб на рыбопромысловых участках.

Тема использования жаберных сетей – дискуссионная. Предлагались разные варианты решения вопроса, в том числе полный запрет использования таких орудий лова за исключением отдельных районов.

Изменение правил рыболовства обсудили 9 октября на заседании Ученого совета КамчатНИРО. Как рассказали Fishnews в пресс-службе института, в работе участвовали зампред правительства – министр рыбного хозяйства Владимир Галицын, руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко, представители Пограничного управления ФСБ России, Севвострыбвода, руководители рыбопромышленных ассоциаций и предприятий Камчатки.

В сообщении института по итогам заседания, как и раньше, отмечено «отсутствие единой позиции заинтересованных пользователей водными биологическими ресурсами». Часть рыбопромышленников выступает за полный запрет использования жаберных сетей на РПУ Камчатского края и Северных Курил, часть поддерживает установление ограничительных мер – так называемого «регламента использования сетей». Существует также обоснованное мнение о необходимости расширения полномочий Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае в части регулирования использования орудий лова для промысла тихоокеанских лососей, сообщили в КамчатНИРО.

Институт представил свои предложения. Ученый совет признал целесообразным внести следующие изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна:

П. 18. Запрещается:

П. 18.22. осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей ставными жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках в Петропавловско-Командорской подзоне (за исключением акватории Авачинской губы), в Карагинской подзоне и Западно-Беринговоморской зоне;

осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках в Камчатском крае:

– одновременно с использованием других видов орудий добычи (вылова) на одном рыбопромысловом участке;

– сетями длиной более 120 м и высотой более 9 м;

– без интервалов между сетями менее 120 м при их установке в одну линию (порядок сетей);

– с расстоянием между сетями или порядками сетей менее 120 м;

– устанавливая на одном рыбопромысловом участке более 20 сетей;

– устанавливая сети в шахматном порядке;

– без обозначения буями красного или оранжевого цвета начала и конца каждой сети;

– без обозначения положения сетей в соответствии с п. 11.6 правил рыболовства. Причем информация о наименовании пользователя и номере разрешения на добычу (вылов) наносится на опознавательные буи или знаки крайних сетей, установленных на рыбопромысловом участке.

П. 42.Запрещается во внутренних морских водах, примыкающих к территории:

42.2 Камчатского края:

осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей ставными жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках в Петропавловско-Командорской подзоне (за исключением акватории Авачинской губы), в Карагинской подзоне и Западно-Беринговоморской зоне;

осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках:

– одновременно с использованием других видов орудий добычи (вылова) на одном рыбопромысловом участке;

– сетями длиной более 120 м и высотой более 9 м;

– без интервалов между сетями менее 120 м при их установке в одну линию (порядок сетей);

– с расстоянием между сетями или порядками сетей менее 120 м;

– устанавливая на одном рыбопромысловом участке более 20 сетей;

– устанавливая сети в шахматном порядке;

– без обозначения буями красного или оранжевого цвета начала и конца каждой сети;

– без обозначения положения сетей в соответствии с п. 11.6 правил рыболовства. Причем информация о наименовании пользователя и номере разрешения на добычу (вылов) наносится на опознавательные буи или знаки крайних сетей, установленных на рыбопромысловом участке.

П. 71. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:

осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей ставными и плавными жаберными сетями в Елизовском районе Камчатского края (за исключением акватории Авачинской губы).

Также предложены ограничения по традиционному рыболовству.

Речь идет о предложениях рабочей группы, в состав которой входит не только КамчатНИРО, но и краевой минрыбхоз, рыбопромышленники, СВТУ и пр., уточнили в пресс-службе института. Решение ученого совета отправлено на рассмотрение во ВНИРО.

Fishnews