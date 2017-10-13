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Погрузка рыбы в рефвагоны в порту Владивостока

Аркадию Дворковичу доложили о портовой стратегии

Минсельхоз совместно с заинтересованными ведомствами должен обеспечить внесение проектов нормативных актов, направленных на повышение эффективности управления морскими терминалами.

В апреле Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота на период до 2030 г.

Реализацию документа обсудили на заседании Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Встречу провел вице-премьер Аркадий Дворкович. О ходе выполнения стратегии рассказал заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

К настоящему времени разработана и находится на стадии согласования с заинтересованными федеральными ведомствами дорожная карта по реализации стратегии на период 2017 – 2021 гг. В план включены конкретные инвестиционные и организационные проекты, мероприятия по устранению излишних административных барьеров при оформлении рыбопромысловых судов, подготовке необходимых нормативных правовых актов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, ведомство провело инвентаризацию портовых гидротехнических сооружений, закрепленных за ФГУП «Нацрыбресурс». По ее результатам сформированы перечни ГТС для передачи в аренду, проработаны условия аренды и самостоятельной эксплуатации объектов госпредприятия.

При этом в обязанности арендатора входит поддержание пропускной способности порта по перевалке рыбы; первоочередное обслуживание судов рыбопромыслового флота; инвестирование в строительство и модернизацию объектов портовой инфраструктуры (холодильники и другие объекты); обеспечение их работоспособного технического состояния и т.д.

По итогам обсуждения Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу совместно с заинтересованными федеральными ведомствами обеспечить внесение проектов нормативных актов, направленных на повышение эффективности управления морскими терминалами для комплексного обслуживания рыбопромыслового флота, находящимися в ведении ФГУП «Нацрыбресурс». Кроме того, поручено обеспечить внесение проектов изменений в отдельные законодательные акты в отношении федеральных ГТС, переданных в управление учреждениям Росрыболовства.

С 1 ноября вступают в силу изменения закона о морских портах. Предусматривается, что Минсельхоз должен установить порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП «Нацрыбресурс», подведомственному Росрыболовству.

В развитие закона сейчас предложены поправки в положения о Минсельхозе и Росрыболовстве.

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство

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