18 октября 2017 года

Промысел иваси и скумбрии оправдывает надежды

К 17 октября российские рыбаки добыли более 30 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии. Их уловы кратно превышают уровни прошлого года.

Вылов скумбрии достиг 16,3 тыс. тонн, в 3,5 раза превысив показатель за аналогичный период 2016 г. Иваси поймано 14,3 тыс. тонн, что вдвое больше показателя на отчетную дату прошлого года. Сайры освоено 4,7 тыс. тонн – 38% к уровню 2016 г. Низкие результаты по сайре объясняются, в частности, недостатком судов на промысле. Ход пелагической путины обсудили на видеоконференции, которую провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, всего в исключительной экономзоне России и открытых водах северо-западной части Тихого океана работают 29 отечественных судов. Иностранный флот на прошлой неделе промысел перспективных объектов в российских водах не осуществлял.

Ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Дмитрий Антоненко с борта плавбазы «Всеволод Сибирцев» доложил, что обстановка в районе добычи остается стабильной, особенно на промысле скумбрии. В последние две недели вылавливалось до 330 тонн этой рыбы за сутки, только за прошедшую неделю освоено 5,9 тыс. тонн. На скумбрии работают 16 средних и крупнотоннажных судов. Ученые прогнозируют, что приход циклона в район добычи несколько осложнит работу рыбаков, но в ближайшие 10 дней по-прежнему ожидаются хорошие уловы.

На минувшей неделе суточный улов иваси на некоторых судах доходил до 130 тонн, но в последние дни он снизился до 50 тонн. Тральщик стараются обходить косяки мелких – от 15 до 17 см – рыб и сосредотачиваются на поисках скумбрии. Прогнозируется уменьшение добычи сардины: скопления еще присутствуют, однако наблюдается тенденция к миграции из российских вод.

Научный наблюдатель ТИНРО-Центра Виктор Филатов рассказал о ходе сайровой путины. На промысел вернулись все 5 судов «Дальморепродукта», ранее направленные в Охотское море на добычу минтая. Флот работает в пределах российских вод, уловы небольшие. Как отметил ученый, скопления сайры начали смещаться в северные, арктические воды, где и будут концентрироваться.

Петр Савчук подчеркнул, что необходимо переориентировать рыбаков, которые далее не намерены добывать сайру в японской зоне, на вылов других видов, например скумбрии.

Fishnews