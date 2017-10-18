18 октября 2017 года

ВАРПЭ указала на риски при отборе проектов под инвестквоты

Отбором проектов судов и заводов для получения инвестиционных квот, по закону, должна заниматься специальная комиссия. Росрыболовство в сентябре предложило проект порядка ее работы. Документ нуждается в изменениях, заявили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Правовые акты Правительства РФ по квотам на инвестиционные цели были подписаны в апреле-мае 2017 г. Согласно постановлению от 29 мая 2017 г. № 648, для отбора инвестпроектов по строительству судов и береговых заводов Росрыболовство должно создать специальную комиссию – из представителей Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и самого федерального агентства, в должности не ниже заместителя министра или замруководителя.

Обеспечивать деятельность комиссии будет рабочая группа – из представителей тех же ведомств. Она будет проверять документы заявителей. Росрыболовству необходимо утвердить составы комиссии и рабочей группы, а также порядок их работы.

В сентябре федеральное агентство предложило для обсуждения проект приказа об утверждении порядка деятельности комиссии и рабочей группы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с замечаниями по документу выступила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий. Информация об этом размещена на сайте ВАРПЭ.

В проекте предусматривается, что комиссия устанавливает порядок сопоставления критериев, предусмотренных пунктом 12 Требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам, эти критерии затем учитываются при отборе инвестпроектов.

Таким образом, вводится дополнительная и не предусмотренная нормативными правовыми актами процедура отбора инвестиционных проектов, считают в ВАРПЭ. «В совокупности подобное означает, что порядок отбора инвестиционных проектов отдается на личное усмотрение членов комиссии», – обратили внимание в ассоциации. В объединении указывают, что проект содержит основу для коррупциогенных факторов.

ВАРПЭ предложила внести и другие изменения в порядок работы комиссии по отбору инвестиционных проектов.

Как заявил президент ассоциации Герман Зверев, «юридическая нестерильность механизма распределения инвестиционных квот – а это почти 500 тыс. тонн водных биологических ресурсов – создаст колоссальные риски не только для бизнеса, но и для регулятора тоже. Это может привести к многочисленным судебным искам и подорвать доверие отрасли к разработанным по поручению президента Российской Федерации инвестиционным квотам».

Fishnews