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Глава Минсельхоза Александр ТКАЧЕВ выступил перед депутатами на первом планерном заседании осенней сессии. Фотослужба Госдумы

Депутаты поддержали отсрочку по электронной ветсертификации

Госдума рекомендует правительству поддержать законопроект о переносе срока перехода на обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.

Об этом говорится в постановлении, принятом на заседании Госдумы 18 октября по результатам доклада, с которым в сентябре выступил глава Минсельхоза Александр Ткачев. Отсрочку предлагается дать до 1 июля 2018 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства в октябре представило для обсуждения законопроект, который переносит сроки перехода на обязательную электронную ветсертификацию на 1 июля 2018 г. Однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них сделано исключение – по этим товарам в проекте сроки остаются прежними.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект группы депутатов, который также предлагает дать отсрочку в полгода. Причем никаких предложений об исключениях для тех или иных товаров в этом проекте нет.

Вопросы внедрения электронных ветеринарных сертификатов обсуждались 16 октября на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. «Было принято решение на некоторое время отложить внедрение этих сертификатов, для того чтобы процесс внедрения, подключения новых товарных групп проходил наиболее мягко и не приводил к перебоям с поставками», – рассказал по итогам заседания глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Fishnews

НазадМетки: правительство

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