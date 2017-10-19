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Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. Фото пресс-службы администрации региона

Глава Приморья встретился с рыбаками и аквакультурщиками

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел встречу с представителями рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций. Были затронуты вопросы строительства флота, инвестиционных квот. По аквакультуре и перспективным промыслам глава региона дал ряд поручений аппарату администрации.

Как рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, это была рабочая встреча по текущим проблемам отрасли.

Разговор шел о строительстве флота, об инвестиционных квотах, были затронуты вопросы аквакультуры, перспективных промыслов – добычи дальневосточной сардины (иваси) и глубоководных объектов, поговорили о портовой инфраструктуре.

По словам Георгия Мартынова, врио губернатора интересовался, по каким вопросам необходимо вмешательство, чем он может помочь, и попутно давал необходимые поручения департаменту рыбного хозяйства Приморского края, аппарату администрации.

- Мы рассказали о тех проблемах, которые существуют в крае в связи с несовершенством краевого законодательства и нестыковкой его с федеральным. Глава региона дал поручение департаменту рыбного хозяйства и департаменту природных ресурсов в ближайшее время разобраться и доложить ему об этом. Рассказывали о тех моментах, которые связаны с ивасевой путиной, что также заинтересовало врио губернатора. Встреча шла долго. Не было жесткого регламента. Все желающие высказались, - отметил президент АРПП.

Он назвал встречу «интересной, плодотворной и необходимой». По его словам, то, что глава региона разбирается в вопросах рыбного хозяйства, обнадеживает рыбаков.

- Это хорошее начало рабочего процесса, во время которого мы намерены сверять часы и обмениваться мнениями постоянно, - добавил собеседник.

Георгий Мартынов обратил внимание, что, конечно, решение далеко не всех вопросов находится в компетенции региональных властей (в частности, речь идет о перезаключении договоров о закреплении долей квот), однако ряд вопросов вполне под силу решить на месте.

- Мы ждем приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, что позволит нам в некоторых акваториях, отнесенных к особо охраняемым территориям, продолжить работу аквакультурных предприятий и прибрежное рыболовство. Здесь очень многое будет зависеть от позиции губернатора, - сказал глава приморской ассоциации.

Также, по его словам, глава края дал поручение проработать возможности увеличения промысла сардины приморскими компаниями и рассмотреть проект добычи глубоководных объектов, который позволит значительно нарастить вылов Приморья.

Fishnews

  • Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. Фото пресс-службы администрации региона
  • Андрей ТАРАСЕНКО на встрече с рыбаками. Фото пресс-службы администрации Приморского края
  • Андрей ТАРАСЕНКО на встрече с рыбаками. Фото пресс-службы администрации Приморского края
  • Андрей ТАРАСЕНКО на встрече с рыбаками. Фото пресс-службы администрации Приморского края
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    НазадМетки: аквакультура

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