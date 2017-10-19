20 октября 2017 года

Дальрыбвтуз отметил юбилей путинного отряда

В Дальрыбвтузе отпраздновали 55-летие путинного отряда «Голубой меридиан». Отряд исправно отправляет ребят на рыбопромышленные предприятия, давая возможность подзаработать и наглядно познакомиться с отраслью.

В этом году группы студентов трудились на двух предприятиях Сахалина – «Национальном рыбновском заводе» и «Трех братьях».

Как рассказал Fishnews руководитель «Голубого меридиана» Евгений Платонов, в Охинском районе 50 ребят из Дальрыбвтуза трудились более двух месяцев. «Средний заработок за весь период составил порядка 90 тыс. рублей на человека», - отметил глава отряда. В Смирныховский район направили 70 рыбообработчиков и 25 рыбаков. Это был сводный отряд, в который вошла молодежь не только из университета и его филиалов, но и из других учебных заведений.

Для многих работа на путине стала обычным способом провести лето. «У нас половина людей в отряде – «ветераны», которые ездят уже не первый год», - отметила комиссар «Голубого меридиана» Анна Ча.

На торжественном мероприятии в честь юбилея студотряда ребят поздравили врио ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко, директор департамента образования и науки Приморья Оксана Мартыненко и заместитель главы администрации Владивостока Наталья Мальцева.

«Пока есть моря – будут студенческие отряды, а у путиновцев будет рыба. «Голубому меридиану» уготована долгая жизнь», - сказал Николай Зорченко.

Отряд был создан в 1962 г. по инициативе комитета ВЛКСМ Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. «Целиной» «Голубого меридиана» стали рыбозаводы острова Шикотан. С каждым годом движение росло, и через несколько лет отряд стал всесоюзным. В него входили отряды из Иркутска, Хабаровска, Горно-Алтайска, Барнаула, Владивостока, Находки, Уссурийска и других городов СССР. В 1980-е гг. это был самый большой студенческий отряд Сибири и Дальнего Востока, в «Голубом меридиане» состояли 2 тыс. человек.

Fishnews