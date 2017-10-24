24 октября 2017 года

Полицейские отличились осетровым «уловом»

В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» задержали мужчину, подозреваемого в вылове крупной партии осетровых.

В придомовой постройке у гражданина обнаружили 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Назначена экспертиза, по итогам которой будет установлен ущерб, нанесенный в результате незаконной добычи биоресурсов, рассказали Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Fishnews