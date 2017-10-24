Полицейские отличились осетровым «уловом»

24 октября 2017 года
Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.
Специалисты АзНИИРХ с помощью генетических исследований проверяют сведения о постоянной миграции осетровых между Азовским и Черным морями. Если данные подтвердятся, промысел русского осетра и севрюги у берегов Краснодарского края будет возможен не ранее, чем через 10 лет, отмечают в институте.
23 октября 2017 года
В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.
20 октября 2017 года
Что сегодня происходит с лососевым ресурсом и как в таких условиях организовывать работу рыбной промышленности, обсуждали на пресс-конференции, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.
В уголовном деле о незаконном промысле раков в Татарстане появились новые подозреваемые. Следствие полагает, что покровителем браконьерской группы был оперативный дежурный МВД.
19 октября 2017 года
Частные рыбоводные заводы Сахалинской области практически полностью выполнили план по закладке икры горбуши, показатель по кете также не вызывает опасений, заявил исполнительный директор профильной ассоциации Кирилл Проскуряков. По его мнению, такая ситуация напрямую связана с хорошими подходами производителей.
24 октября 2017 года
Представители России и Финляндии собираются создать рабочую группу по научно-исследовательской деятельности в области рыболовства. Предполагается совместно заняться изучением приграничных и трансграничных запасов, а также выработкой мер по восстановлению экосистем.
Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.
На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.
Ежегодное совещание российских и японских специалистов, посвященное изучению, оценке состояния и рациональному использованию пелагических, анадромных рыб и других водных биоресурсов, проходит в ТИНРО-Центре.
Россельхознадзор готов проверить предприятия Вьетнама, заинтересованные в поставках рыбопродукции на российский рынок, в декабре. Сейчас ведомство ждет от вьетнамских коллег программу инспекции.
Специалисты АзНИИРХ с помощью генетических исследований проверяют сведения о постоянной миграции осетровых между Азовским и Черным морями. Если данные подтвердятся, промысел русского осетра и севрюги у берегов Краснодарского края будет возможен не ранее, чем через 10 лет, отмечают в институте.
23 октября 2017 года
«Русская рыбопромышленная компания» подпишет контракт с АО «ОСК» на постройку шести крупнотоннажных траулеров. Площадкой для строительства выбраны «Адмиралтейские верфи», входящие в состав госкорпорации.
C 1 по 3 ноября в Циндао пройдет крупнейшая в Азии выставка China Fisheries and Seafood Expo 2017. Как и год назад, на ее площадке будет представлен национальный стенд Российской Федерации, объединяющий ведущие рыбопромышленные компании страны.
В сентябре ученые двух отраслевых институтов – ВНИРО и ТИНРО – провели исследования по осенней кете на Амуре. Собрана информация о промысле, подходах рыбы, также в составе группы работал специалист-технолог.
В Республике Саха (Якутия) глава Чукарского наслега запретил посторонним гражданам рыбачить на реках в границах поселения. Незаконное распоряжение отменили по протесту районной прокуратуры.