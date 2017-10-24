Народ проголосовал за справедливую «минималку»

24 октября 2017 года
23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.
20 октября 2017 года
В Дальрыбвтузе отпраздновали 55-летие путинного отряда «Голубой меридиан». Отряд исправно отправляет ребят на рыбопромышленные предприятия, давая возможность подзаработать и наглядно познакомиться с отраслью.
19 октября 2017 года
В Приморском крае предприятия марикультуры не могут спокойно работать на участках в границах региональных памятников природы, образованных еще в 1974 г. С наступлением осеннего сезона, когда аквафермеры высаживают молодь, вокруг старого документа вновь разгорелись споры.
В Росрыболовстве положительно оценили итоги Международного рыбопромышленного форума и отраслевой выставки в Санкт-Петербурге: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе.
17 октября 2017 года
Рыбацкое сообщество готово участвовать в поиске выхода из ситуации, сложившейся с лососем, заявил глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы за цивилизованное и законное разрешение сложившейся ситуации и против «охоты на ведьм» – обвинения лососевых рыборазводных заводов и РУЗов», – отметил он.
16 октября 2017 года
Роль России в Организации по морским наукам северной части Тихого океана отражает научный вклад страны. Отечественные специалисты продолжают заниматься крупными экосистемными комплексными исследованиями в Северной Пацифике, отметил врио директора ТИНРО-Центра Алексей Байталюк.
25 октября 2017 года
Приморские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля более 435 кг сушеного трепанга. Машина следовала из России в Китай.
Правительство выпустило правила, которые должны обеспечивать недискриминационный доступ к услугам естественных монополий в портах. Документ подготовила ФАС России.
Уловы скумбрии и сардины на Дальнем Востоке в этом году в разы больше, чем в прошлом. Если промысел иваси уже подошел к концу, то на добыче скумбрии, по данным специалистов, работать можно до середины декабря.
Члены Совета Федерации рекомендовали рассмотреть вопрос о выделении средств на господдержку морского зверобойного промысла на Чукотке. Таким образом коренных жителей региона планируется обеспечить традиционными продуктами из морских млекопитающих.
24 октября 2017 года
23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.
За сезон 2015 – 2016 гг. Тасмания произвела рыбы и морепродуктов примерно на 711,7 млн долларов США. Рост к предыдущему сезону составил 10,4%, в основном прибавку обеспечила продукция из лососевых.
Представители России и Финляндии собираются создать рабочую группу по научно-исследовательской деятельности в области рыболовства. Предполагается совместно заняться изучением приграничных и трансграничных запасов, а также выработкой мер по восстановлению экосистем.
Камчатский государственный технический университет при поддержке WWF планирует восстановить популяцию кижуча в бассейне реки Паратунки с помощью автономных искусственных нерестилищ. Будет ли проект успешным, станет ясно через три-пять лет.
В Красноярском крае сотрудники полиции обнаружили в придомовой постройке 2 тонны рыбы осетровых пород, около 60 кг черной и 7 кг красной икры. Сейчас специалисты собираются оценить ущерб, нанесенный водным биоресурсам.
На слушаниях в Госдуме ВАРПЭ выступила с предложениями о поэтапной отмене льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами и применении риск-ориентированного подхода при контроле за рыболовством.