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Народ проголосовал за справедливую «минималку»

Инициатива об исключении из МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат набрала 100 тыс. голосов и отправилась на рассмотрение в экспертную группу. Ранее идею поддержали дальневосточные профсоюзы работников рыбного хозяйства.

Документ размещен на сайте РОИ (№ 77Ф32499). С инициативой выступил Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей. Предлагается прописать в статье 133 Трудового кодекса РФ, что в величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, т.е. размеры тарифных ставок, должностных окладов по профессиональным квалификационным группам работников не могут быть ниже МРОТ.

Председатели Камчатского и Приморского крайкомов и Сахалинского обкома профсоюза рыбаков - Елена Казанцева, Владимир Нагорный и Леонид Чура – поддержали инициативу и призвали голосовать за нее тружеников отрасли и всех жителей Дальнего Востока. В обращении говорилось, что для дальневосточников вопрос минимальной оплаты труда очень важен и принципиален, так как в разных климатических поясах действуют разные коэффициенты и надбавки.

Документу необходимо было набрать 100 тыс. голосов до 23 января следующего года, однако голосование завершилось уже в начале сентября. Как сообщает корреспондент Fishnews, инициативу одобрили 100088 человек, 229 проголосовали против.

Документ передали на рассмотрение в экспертную группу. Ее руководителю министру Михаилу Абызову направлено соответствующее уведомление.

Fishnews
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