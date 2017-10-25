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Японская скумбрия. Фото пресс-службы Росрыболовства

Путина оказалась богатой на сардину и скумбрию

Уловы скумбрии и сардины на Дальнем Востоке в этом году в разы больше, чем в прошлом. Если промысел иваси уже подошел к концу, то на добыче скумбрии, по данным специалистов, работать можно до середины декабря.

К 24 октября вылов скумбрии достиг 22,6 тыс. тонн. Уловы за аналогичный период 2016 г. были в четыре раза меньше - 5,7 тыс. тонн. Дальневосточной сардины (иваси) добыто вдвое больше прошлогоднего – 14,6 тыс. тонн. Освоение сайры составило 37% к уровню 2016 г. – 5 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Всего в пределах исключительной экономзоны России и открытых водах северо-западной части Тихого океана работают 30 российских судов. Иностранные пользователи на прошлой неделе не осуществляли вылов перспективных объектов в ИЭЗ РФ.

О промысловой ситуации и прогнозах доложил с судна «Всеволод Сибирцев» ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра Дмитрий Антоненко. На минувшей неделе промысел скумбрии демонстрировал положительную динамику. Траулер «Петр Первый» показал максимальный вылов – 668 тонн за неделю, а суммарный недельный улов работающих на промысле судов составил 5,6 тыс. тонн.

В среднем на каждое добывающее скумбрию судно приходится до 84 тонн рыбы в сутки. На промысле иваси значительные уловы были только в первую половину недели. В район дислокации российского флота пришел непродолжительный циклон. По прогнозам, уловы скумбрии останутся на том же уровне, а косяки сардины будут попадаться, скорее, случайно.

Научный наблюдатель ТИНРО-Центра Виктор Филатов доложил о ходе сайровой путины. По мнению специалиста, в ближайшее время стоит ожидать изменения гидрологической обстановки: в связи с понижением температуры воды косяки сайры перемещаются к берегам Японии. Промысловые суда также готовятся к выходу за пределы российской экономической зоны, например, траулер «Гранит» уже работает в японских водах. Из-за тайфуна российские суда находятся в укрытии: через сутки «Петр Житников» вернется в прежние районы добычи, четыре автономных судна «Дальморепродукта» готовятся выйти в японскую зону.

По наблюдениям ученых, после прохождения тайфуна неделя будет штормовой и скорость ветра не снизится, что ускорит выхолаживание вод. Промысел иваси практически закончен, скопления скумбрии продолжают встречаться – работать можно до середины декабря.

Обсуждая добычу в водах Японии, Петр Савчук отметил, что при существующем количестве российских пользователей на промысле сайры квоты на вылов в японской зоне будут освоены до конца ноября.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовствояпония

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