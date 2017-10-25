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ФГУП «Нацрыбресурс» презентовал свой проект по доставке рыбы компанией «Нацрыблогистик». Фото пресс-службы предприятия

«Нацрыблогистик» собирается сказать новое слово в доставке

Новый проект представил «Нацрыбресурс». Отраслевая логистическая компания «Нацрыблогистик» собирается обеспечить бесперебойные поставки рыбопродукции от Владивостока до Калининграда.

Качество перевозки, складирования, перегрузки рыбопродукции будет отвечать требованиям самых высоких мировых стандартов, обещают во ФГУП «Национальные рыбные ресурсы».

Презентация нового проекта состоялась в Москве. Собрались представители компаний - операторов рефрижераторного подвижного состава, компаний, обеспечивающих складирование и хранение рыбопродукции, делегации от рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, а также предприятий - производителей рефрижераторной техники.

Кроме того, присутствовало руководство компании ГЛОНАСС. Совместно с «ОЛК Нацрыблогистик» она начинает ряд технологичных проектов, которые позволят не только отслеживать температурный режим в контейнерах, перевозящих рыбопродукцию, но и регулировать температуру в них дистанционно, с помощью спутниковой связи, рассказали Fishnews в пресс-службе «Нацрыбресурса».

На мероприятии также были представлены новые технологии защиты рыбных грузов от контрафакта. Предполагается, что продукция, поставляемая «ОЛК Нацрыблогистик» будет маркироваться специальными защитными стикерами, подтверждающими легальность и качество товаров.

Заинтересованным компаниям-перевозчикам предложили установить партнерские отношения в рамках консорциума. Его цель – оптимальное использование отраслевой инфраструктуры и транспортных мощностей на всех этапах логистической цепочки доставки груза.

Fishnews

  • ФГУП «Нацрыбресурс» презентовал свой проект по доставке рыбы компанией «Нацрыблогистик». Фото пресс-службы предприятия
  • Генеральный директор «ОЛК Нацрыблогистик» Евгений СОЛДАТОВ. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»
  • ФГУП «Нацрыбресурс» презентовал свой проект по доставке рыбы компанией «Нацрыблогистик». Фото пресс-службы предприятия
  • Председатель Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Виталий МОМОТ, врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей ХАРЬКОВ и генеральный директор компании «Нацрыблогистик» Евгений СОЛДАТОВ. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»
  • Коммерческий директор ООО «Камчатский улов» Евгения СКВОРЦОВА. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»
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