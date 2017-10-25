25 октября 2017 года

Россельхознадзор признал безопасность морской рыбы

Россельхознадзор удовлетворен темпами, с которыми дальневосточные рыбаки осваивают оформление ветеринарных сертификатов в электронном виде. Вопросы, как считают в ведомстве, остаются к береговой добыче тихоокеанских лососей.

Выступая на слушаниях в Госдуме, где обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов выразил удовлетворение тем, как развивается процесс по внедрению электронной ветсертификации в рыбной отрасли.

«В результате наших интеграционных проектов с Росрыболовством мы сделали систему, когда не требуется нагрузки от рыболовов на судах, тем не менее ветеринарные сертификаты оформляются», – заявил представитель надзорного ведомства.

Он напомнил, что сначала к новшеству регионах отнеслись «с настороженностью», но потом «лед тронулся». Как сообщает корреспондент Fishnews, лидерами по освоению технологий электронной ветсертификации в Россельхознадзоре считают рыбаков Камчатки, Приморского края и Сахалинской области.

По словам Николая Власова, «то, что происходит в море, вызывает меньше всего проблем», в отличие от лова тихоокеанских лососей с берега на Сахалине и Камчатке. Замглавы Россельхознадзора попросил депутатов расширить полномочия Росрыболовства, «с тем чтобы у тех, кто ловит с берега, были точно такие же промысловые журналы, как у тех, кто ловит в море». Это решит массу проблем, в том числе для самих рыбаков, считает чиновник.

«Сейчас очень странная ситуация, что если поймали того же лосося с того же ставного невода и отправляют его на процессор, то все нормально, а если на берег, то одни проблемы, по крайней мере, по нашей части», – рассказал Николай Власов.

Обратившись к теме безопасности, он отметил, что к рыбе морского промысла независимо от района производства у надзорного ведомства практически нет претензий, о чем говорят и многолетние данные статистики. «Это единственная отрасль, где мы не проигрываем по степени безопасности импортируемой продукции, – подтвердил замруководителя федеральной службы. – Это говорит о том, что флот вообще, конечно, старый, дряхлый, но все-таки работают на нем более-менее нормально».

Он предупредил, что с аквакультурой ситуация такой благополучной не будет. «Такого нет ни в одной стране, не будет и у нас. Надо готовиться к тому, что у нас будет очень много продукции, которая будет сильно небезопасна. А у нас еще есть одна болезнь – у Минсельхоза нет полномочий на ведение перечня запрещенных для применения в ветеринарии лекарственных средств», – подчеркнул Николай Власов.

Fishnews