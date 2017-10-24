24 октября 2017 года

Депутаты оценили «рыбную» повестку дня

23 октября в Госдуме прошли парламентские слушания, на которых обсуждались направления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов и проблемы, тормозящие развитие отрасли.

Новый флот и эффективность

Организатором слушаний выступил комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Депутаты, члены Совета Федерации, представители Минсельхоза, Росрыболовства, Россельхознадзора и других органов исполнительной власти, ассоциаций и союзов рыбопромышленников, региональных объединений, научных и общественных организаций обсудили направления совершенствования законодательства в области рыболовства и аквакультуры.

«Задача, которая сейчас поставлена, – это повышение, прежде всего, эффективности отрасли», – подчеркнул председатель комитета Николай Николаев, уточнив, что эффективность рассматривается с точки зрения государства. Он пригласил участников слушаний поговорить о путях повышения эффективности и перспективах рыбного хозяйства и попросил не касаться темы любительского рыболовства.

«В соответствии с разрабатываемой стратегией отрасли до 2030 г. основным приоритетом развития рыбохозяйственного комплекса для нас является уже не просто вылов, по которому мы планируем перейти рубеж в 5 млн тонн, но прежде всего кратное повышение экономической отдачи от водных биоресурсов за счет изменения структуры производства, производства продукции высокой добавленной стоимости и ухода от его сырьевой направленности», – заявил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Ресурсная база отрасли, по его мнению, находится в хорошем состоянии, есть перспективные объекты промысла, такие как сардина (иваси) и скумбрия на Дальнем Востоке. Замглавы ведомства доложил и о реализации программы инвестиционных квот, в ходе которой уже подписаны контракты на строительство более двух десятков судов, и о принятых мерах по развитию логистической и портовой инфраструктуры.

По словам Петра Савчука, в отрасли существует потребность в новых судах, на которые не распространяются инвестиционные квоты. Это крупнотоннажные траулеры-процессоры по добыче криля в Антарктике, транспортные рефрижераторы, средние и малые универсальные ловцы для промысла хамсы и тюльки в Азово-Черноморском бассейне, кильки и сельди в Волжско-Каспийском бассейне и Балтийском море. Для строительства такого флота тоже нужны меры поддержки, считают в Росрыболовстве.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева обратила внимание, что дальнейший рост вылова возможен преимущественно за счет промысла в Мировом океане. Сенатор призвала поддержать рыбопромышленников, ведущих экспедиционный лов за пределами российской экономзоны, и обеспечить его научное сопровождение.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов считает, что виды ресурсов, выделяемые под инвестквоты, – минтай, треска или сельдь – не обеспечат существенного увеличения уловов, поскольку и сейчас осваиваются на очень хорошем уровне. Зато большие резервы просматриваются по пелагическим рыбам, прежде всего, сардине (иваси), для промысла которых нужно строить среднетоннажный флот.

По мнению АРПП, целесообразно по итогам заявочной кампании рассмотреть возможность распределения невостребованных объемов инвестквот на Дальневосточном бассейне на поддержку строительства среднетоннажных судов для промысла пелагических объектов. «Это бы позволило загрузить в том числе и заводы на Дальнем Востоке, где пока ни одна компания не собирается строить», – указал президент АРПП. Он также предложил привлечь к процедуре распределения долей квот на 15 лет экспертное сообщество, чтобы избежать отказов предприятиям по формальным признакам.

Аквакультура и небезопасные перспективы

В части развития аквакультуры нужно сосредоточиться на устранении административных барьеров, отметил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Это касается и проведения экологической экспертизы на рыбоводных участках, и использования земли для размещения рыбоводной инфраструктуры, и работы в водоохранной зоне, и выращивания «краснокнижных» видов, и решения вопроса с правопреемственностью крымских хозяйств.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ожидается, что способствовать развитию аквакультуры будут селекционно-племенные центры, три из них Росрыболовство намерено сформировать на базе Главрыбвода. «Отдельно хотели бы выйти с новыми мерами поддержки для аквакультуры, надеемся на поддержку депутатского корпуса. Это субсидирование капитальных затрат», – обратился к парламентариям замглавы рыбного ведомства.

К росту объемов продукции аквакультуры нужно готовиться заранее, выразил мнение замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. «У нас остро не хватает правил производства, оборота и применения кормов для животных вообще и для рыбы в частности. Если этих правил не будет, значит вся эта аквакультура будет иметь бледный вид, а продукция аквакультуры будет очень небезопасная», – предостерег он.

Усугубит проблему, по словам Николая Власова, отсутствие у Минсельхоза полномочий по ведению перечня запрещенных для применения в ветеринарии лекарственных средств.

Барьеры и налоги

Тотальный контроль пограничниками предприятий прибрежного рыболовства во многом сдерживает развитие береговой переработки, заявил президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Максим Козлов. Он подчеркнул, что в настоящее время полномочия пограничных органов по проверке уловов, судов, перерабатывающих производств, не ограничены. Количество проверок и сроки их проведения не регламентированы.

Анализ действующей практики в области рыболовства, проведенный по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, показал, что наиболее уязвимыми оказались именно те предприятия, которые доставляют рыбу на берег для переработки, то есть работают на внутренний рынок.

«На одном предприятии за 50 промысловых дней 12 маломерных судов были проверены 427 раз! – привел пример руководитель АРС. – Все проверки сопряжены с потерей промыслового времени и простоем судов и заводов. Предприятия несут убытки».

Другим административным барьером, по мнению сахалинских рыбаков, остается порядок прохождения границ ИЭЗ судами рыбопромыслового флота. «По оценкам, потери, связанные с необходимостью перехода до контрольного пункта и обратно, составляют более миллиарда рублей недополученной прибыли в год», – назвал цифры Максим Козлов. Он попросил депутатов поддержать позицию Открытого правительства по введению риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий прибрежного рыболовства.

Не разделяют на Сахалине и оптимистичную точку зрения Россельхознадзора о готовности рыбаков с 1 января 2018 г. оформлять ветеринарные сертификаты в электронном виде. «При осуществлении прибрежного рыболовства есть серьезные проблемы. В первую очередь они связаны с оформлением ветсертификатов в удаленных районах, которых на Дальнем Востоке в избытке. Непонятно, каким образом оформлять ветсертификаты и, самое главное, как интегрировать системы ветеринарного надзора и промысловой отчетности между собой», – отметил президент АРС, предложив перенести введение электронной ветсертификации для рыбы на шесть месяцев, также как и для других отраслей пищевой промышленности.

Исполнительный директор Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Игорь Карпман заострил внимание на ожидаемом увеличении инвестиций в отрасли в 2,5-3 раза – до 30-35 млрд. рублей в год в связи с введением инвестиционных квот и реализацией проектов по строительству флота и береговых перерабатывающих производств. «Предлагаемая отмена льготы по уплате сборов за ВБР приведет к увеличению налоговой нагрузки на 15 млрд. рублей и существенно затруднит реализацию инвестпроектов» – предупредил он. Чтобы не повышать радикально уровень налоговой нагрузки, ВАРПЭ предлагает отменять льготу по уплате сбора поэтапно – в течение семи лет.

Ассоциация поддерживает и пересмотр подходов к госконтролю в сфере рыболовства. В целях снижения административных барьеров ВАРПЭ предлагает разграничить предмет контроля (надзора) и полномочия ФСБ, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства, а также создать для рыболовных судов специальный уведомительный порядок выхода и входа в исключительную экономзону.

В ходе выступлений участники слушаний неоднократно указывали на недопустимость сокращения финансирования научных исследований и рыбоохраны, обращали внимание на проблемы с регулированием промысла на внутренних водоемах страны. Представители регионов говорили о передаче полномочий по оперативному регулированию промысла на региональный уровень, об утверждении правил рыболовства для конкретных территорий, о поддержке судостроения в приморских субъектах, о необходимости учитывать интересы КМНС и социальных аспектах рыбного промысла.

В завершение дискуссии Николай Николаев констатировал, что если до сих пор поднимаются вопросы о полномочиях, об объеме незаконного вылова, о барьерах, о необходимости уникального регулирования для регионов, значит эти вопросы не решены и остаются на повестке дня. «Значит мы с вами что-то недоработали», – заключил председатель профильного комитета ГД.

Fishnews