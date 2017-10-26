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Краб-стригун бэрди

Запасы краба бэрди снизились сильнее ожидаемого

Исследования лета 2017 г. показали сокращение промыслового запаса краба-стригуна бэрди на Западной Камчатке в два раза. В то же время специалисты отмечают, что такие межгодовые изменения – характерное для этого вида явление.

Мониторинг промысла краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне позволяет сделать вывод о неудовлетворительной ситуации с запасом этого вида в настоящее время, рассказали Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО.

Практика промысла бэрди в подзоне за последние четыре года, включая 2016 г., показывала, что до 99% ОДУ осваивалось в первом полугодии, начиная с июля добыча фактически прекращалась. В 2017 г. средний улов краба-стригуна на судосутки промысла резко сократился: с 5,1 тонны в 2016 г. до 3,1 тонны в 2017 г. Результатом стало недоосвоение квот значительной частью пользователей, на конец октября 2017 г. ОДУ освоен лишь на 89%, при этом промысел все еще ведут 3 судна.

Крайне слабая промысловая обстановка на добыче бэрди в этом году не позволила значительной части судов полностью освоить квоты: многие не укладывались в минимальные суточные объемы добычи для краба-стригуна Камчатско-Курильской подзоны, на основании которых устанавливается максимально допустимое количество судосуток. Данные научных сотрудников КамчатНИРО, работавших на промысловых судах, демонстрируют резкое снижение и такого ключевого показателя, как средний суточный улов промысловых самцов: с 8,4 экземпляра на ловушку в 2016 г. до 3,8 экземпляра на ловушку в 2017 г.

В целом, полагают в институте, снижение показателей среднесуточного вылова может быть обусловлено рядом причин:

– значительным увеличением в уловах тралов учетных съемок доли камчатского краба в разрешенном районе добычи краба-стригуна;

– увеличением в промысловых уловах ловушек при добыче краба-стригуна доли камчатского краба;

– существенным ростом количества судов, задействованных на промысле краба-стригуна;

– ростом доли травмированных промысловых самцов с отсутствующими конечностями, по данным траловых съемок.

Информация с промысла подтверждается результатами учетной донной траловой съемки лета 2017 г.: промысловый запас уменьшился в два раза по сравнению с предыдущим годом исследований, и оказался минимальным за последние восемь лет. Кроме того, по данным исследований как 2016 г., так и 2017 г. отмечена крайне низкая численность пререкрутов – ближайшего пополнения промыслового запаса.

В материалах, обосновывающих ОДУ краба-стригуна бэрди в подзоне на 2018 г., специалисты КамчатНИРО прогнозировали снижение запаса примерно в 1,3 раза по сравнению с 2016 г. Однако новые данные о состоянии ресурсов этой группировки, полученные в 2017 г., свидетельствуют о более резком сокращении. По результатам донных траловых съемок промысловый запас за год снизился в два раза. Резкое сокращение запаса, очевидно, продолжится и в 2018 г., полагают ученые.

В институте также отметили, что существенные межгодовые вариации запаса этого вида – весьма характерное для стригуна бэрди явление.

Собранная информация, как заявили в пресс-службе, поставила перед необходимостью уменьшить минимальный суточный объем добычи краба-стригуна бэрди в подзоне. Биологическое обоснование внесения изменений в приказ Минсельхоза России от 27 ноября 2013 г. № 438 было одобрено ученым советом КамчатНИРО и в конце сентября направлено во ВНИРО.

Рассматривается вопрос о подготовке оперативной корректировки ОДУ краба-стригуна бэрди на 2018 г. в сторону снижения.

В Камчатском НИИ рыбного хозяйства и океанографии также представили информацию о камчатском крабе Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон.

Fishnews
НазадМетки: ОДУкамчаткакраб

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