26 октября 2017 года

РРПК включилась в гонку за инвестквотами

«Русская рыбопромышленная компания» заключила контракт с Адмиралтейскими верфями на строительство шести супертраулеров. За счет инвестквот в компании рассчитывают получить дополнительные 150-200 тыс. тонн сельди и минтая.

25 октября подписи под контрактом поставили генеральный директор РРПК Андрей Тетеркин и руководитель Адмиралтейских верфей Александр Бузаков. Соглашение предусматривает постройку шести траулеров проекта СТ-192 RFC длиной 108,2 м в рамках программы инвестиционных квот и опцион еще на два судна. Общая стоимость строительства составляет более 37 млрд рублей.

Участников сделки поздравил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он напомнил, что за последние 25-30 лет суда такого класса в мире не строились. Замглавы ведомства подчеркнул, что это большая ответственность для судоверфи, которая взялась за реализацию проекта, и для заказчика, и очень большие деньги.

Александр Бузаков заверил, что, хотя последний раз Адмиралтейские верфи строили сейнер в 1985 г., завод постарается выполнить контракт без взаимных претензий и штрафных санкций.

По словам Андрея Тетеркина, благодаря «стимулам, которые государство создало для рыбаков», появилась возможность профинансировать масштабное обновление флота и попутно оказать большую поддержку отечественному судостроению. Руководитель РРПК поблагодарил Росрыболовство и Минсельхоз, которые «более двух лет настойчиво отстаивали, убеждали и органы власти, и правительство в необходимости этих изменений».

«Для нас это тоже очень важное событие. Пожалуй, впервые лидирующая российская рыбопромышленная компания подписывает с одной из наших верфей контракт. Это, безусловно, сигнал доверия», – заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, пообещав, что если возникнут проблемы, корпорация всегда «подставит плечо».

Глава ОСК отметил, что хотя рыбакам не нравилась история с «квотами под киль», сейчас отрасль получила практически то же самое. «Практика показала, что с правильным использованием государственного стимула промышленность всегда может найти решение любой проблемы, – заключил Алексей Рахманов.– Я считаю, что теперь мы делаем общее дело. Мы теперь ваши, что называется, подельники в хорошем смысле слова».

По условиям контракта, все шесть судов планируется сдать в 2018 – 2023 гг. На строительство первого супертраулера отведено 36 месяцев, по остальным могут уложиться в меньшие сроки. Хотя у российских заводов отсутствует опыт строительства траулеров таких размеров, в РРПК считают, что Адмиралтейские верфи и другие предприятия ОСК выпускают военную технику, которая по сложности не сильно уступает рыбопромысловым судам. Кроме того, компания рассчитывает перенять опыт и навыки зарубежных судостроителей.

«Первое судно, которое мы строим, будет сдаваться в Испании. Идея состояла в том, что несмотря на то, что мы не получаем под первый пароход квоты господдержки, чтобы все участники этого огромного проекта научились и были бы в состоянии остальные шесть судов построить качественно и в срок», – рассказал Fishnews Андрей Тетеркин.

По информации Петра Савчука, в сумме рыбаки заключили контракты с российскими площадками на строительство уже трех десятков судов. Проект РРПК в этом ряду – один из крупнейших, еще несколько дальневосточных предприятий пока ограничились среднетоннажным флотом.

«Это событие, мне кажется, даст посыл другим компаниям, потому что времени осталось очень мало – до 7 декабря. Нужно быть готовыми к тому, чтобы подать своевременно заявки. На наш взгляд, это активизирует, в том числе тех рыбаков, кто еще немножко отстает либо где-то недорабатывает в этом плане», – подытожил замруководителя Росрыболовства.

Fishnews