27 октября 2017 года

Виктор Щербатюк: Китобойный флот окупил себя с лихвой

Промышленную добычу китов СССР начал 85 лет назад. О том, как зарождалась и развивалась эта отрасль, Fishnews рассказал капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях Виктор Щербатюк.

«Фактически полноценная промышленная добыча китов у нас была организована в 1932 году. Был тогда на Дальнем Востоке такой капитан - Александр Игнатьевич Дудник, который, работая на судне береговой охраны «Наркомпрод Брюханов», гонял иностранных браконьеров. Он наблюдал, как незваные гости ведут промысел, и видел, что китов в наших водах достаточно. И у него появилась идея создать советскую китобойную флотилию», - вспоминает Виктор Щербатюк.

В правительстве Александру Дуднику пошли навстречу, и он приобрел в США сухогруз «Глен Ридж». Судно переименовали в «Алеута» и в Кронштадте переоборудовали в китобазу. В частности, установили кормовой слип, чтобы поднимать туши на палубу для разделки. В октябре 1932 г., по пути к месту постоянного базирования - во Владивосток, китобойцы «Алеута» добыли первых китов у мексиканских островов Ревилья-Хихедо.

«Если исходить из показателя «количество тонн готовой продукции на одного человека, работающего в отрасли», то китобойный промысел был рациональней, чем рыбный, - заявил собеседник Fishnews. - Ведь даже уже в 1930-1940-е годы японцы добывали в наших водах больше рыбы, чем советские рыбаки. Мы не могли освоить свои рыбные ресурсы из-за нехватки судов добывающего флота».

По словам Виктора Щербатюка, строительство плавбазы «Советская Россия» обошлось в 15 млн рублей, каждый китобоец к ней стоил около 1,5 млн рублей. «И все они окупили себя за три-четыре путины, а потом пошла прибыль», - обратил внимание капитан.

Продукция китобойного промысла была очень разнообразной. «У нас добывали и усатых китов (которых использовали в пищу), и зубатых китов (кашалотов), чье мясо не усваивалось человеческими желудками и поэтому отправлялось на корм зверям», - отметил Виктор Щербатюк.

Некоторые валютоемкие продукты шли и на внешний рынок. Например, амбра – воскообразная масса, образовывающаяся в кишечниках кашалотов. Это вещество обладает свойством удерживать запахи, его используют в парфюмерии.

Пиком для китобойного промысла в СССР стала середина 1960-х, когда одновременно работали флотилии «Слава», «Юрий Долгорукий», «Советская Украина», «Дальний Восток», «Владивосток», «Алеут», «Советская Россия».

«С начала 1960-х уже начали вводить в строй китобойные базы («Владивосток» и «Дальний Восток»), рассчитанные на диверсификацию промысла. Эти базы немецкой постройки водоизмещением по 26 тыс. тонн были нацелены на то, чтобы летом (когда есть разрешение Международной китобойной комиссии) работать на промысле китов, а зимой (когда нет разрешения, да и сам промысел нецелесообразен) – на минтаевой путине», - рассказал Виктор Щербатюк.

С уменьшением численности китов Международная китобойная комиссия все сильнее ужесточала регулирующие правила, и в 1970-е добывающий флот стал сокращаться. «В итоге в 1979 году добыча китов была полностью прекращена на Дальнем Востоке СССР (за исключением традиционного промысла коренными народами). Китобойные базы и китобойцы были перепрофилированы на другие виды промысла и постепенно списаны, - резюмировал капитан. - Правда, флотилия «Советская Украина» еще продолжала работу в других районах Мирового океана до 1987 года, когда в СССР окончательно был запрещен промысел китов».

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