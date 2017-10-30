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Ольхонский район Иркутской области. Фото пресс-службы правительства региона

Байкалу хотят помочь рыбоводным заводом

Правительство Иркутской области разработало перечень мероприятий для включения в федеральную целевую программу по охране озера Байкал до 2030 г. В частности, планируется построить рыбоводный завод в Ольхонском районе.

Список приоритетных мероприятий по включению в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на период 2018 – 2030 гг.» направлен в Минприроды. Перечень предусматривает 56 мероприятий, реализация которых потребует по предварительным расчетам около 41 млрд рублей: почти 33 млрд – из федерального бюджета и около 8 млрд – из областного.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Иркутской области, мероприятия разбиты по шести тематическим разделам. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории (БПТ) предлагается провести за счет строительства и реконструкции очистных сооружений в 14 населенных пунктах. Подана заявка на строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе с расчетом запуска предприятия в 2020 г.

Также планируется берегоукрепление и строительство берегозащитных сооружений, ликвидация отходов, накопленных ОАО «Байкальский ЦБК», строительство полигонов твердых коммунальных отходов, межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса, ликвидация несанкционированных свалок, демеркуризация цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском и пр.

Кроме того, предлагается создать две пожарно-химические станции, объекты инфраструктуры в особой экономической зоне «Ворота Байкала», построить новые и реконструировать старые причальные сооружения.

Разработкой нормативно-правовой базы и предложений по мероприятиям, связанным с охраной озера Байкал до 2030 г., Минприроды совместно с Иркутской областью, Республикой Бурятия и Забайкальским краем занимается по поручению президента Владимира Путина. Предложения должны быть представлены главе государства в марте 2018 г.

26 октября глава государства поставил новые задачи по сохранению Байкальской природной территории. Так, глава Бурятии, губернаторы Забайкальского края и Иркутской области должны взять под личный контроль реализацию мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 гг.». Поручено обеспечить контроль за расходованием средств федерального бюджета, предусмотренных на охрану окружающей среды Байкальской природной территории.

Также главы регионов должны принять меры по усилению государственного экологического надзора и федерального государственного лесного надзора на Байкальской природной территории. Должен быть создан единый координационный орган по обеспечению на природной территории

Эффективность реализации ФЦП по охране озера Байкал обсудили в Комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Председатель комитета Владимир Бурматов рассказал, что на реализацию программы в этом году предусмотрено 2,7 млрд рублей, в 2018 г. – 3,8 млрд рублей, в 2019 г. – 3,9 млрд рублей и в 2020 г. – 4,5 млрд рублей.

Fishnews
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