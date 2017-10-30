30 октября 2017 года

Рыбоводы получили первые кредиты на льготных условиях

По данным Ассоциации «Росрыбхоз», после внесения в июле изменений в постановление правительства № 1528 предприятиям товарного рыбоводства были одобрены кредиты по ставке для сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 75 млн рублей.

В правилах предоставления субсидий банкам для выдачи кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке до 5% годовых, утвержденных правительством в декабре прошлого года, из числа получателей кредитов были исключены предприятия рыболовства и рыбоводства. Только после выхода постановления правительства от 24 июля 2017 г. № 875 эта форма господдержки стала доступна и хозяйствам товарной аквакультуры.

«Для того чтобы рыбоводов, занимающихся выращиванием товарной рыбы, включили в число получателей льготных кредитов, была проделана очень большая работа. Хорошо, что нас поддержали и поняли, что произошла ошибка. Ведь в законе об аквакультуре прямо записано, что товарное рыбоводство – это вид сельскохозяйственной деятельности», – рассказал Fishnews председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко.

Он отметил, что благодаря поддержке Минсельхоза, когда появилась возможность внесения изменений и дополнений в постановление правительства, формулировка была исправлена на «за исключением рыболовства и аквакультуры (рыбоводства) в части воспроизводства водных биоресурсов».

«Таким образом, для товарной аквакультуры справедливость была восстановлена, – констатировал руководитель крупнейшей отраслевой ассоциации. – В этой работе принимали участие все наши коллеги. Очень серьезно нам помогли сотрудники департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза, поддержали методически, день за днем контролировали эту работу, за что им большое спасибо».

Некоторые предприятия, входящие в состав Росрыбхоза, еще до выхода июльского постановления смогли воспользоваться кредитами по ставке до 5%, поскольку занимались и другими видами сельскохозяйственного производства. Но первыми получателями льготных кредитов, выданных именно по направлению товарного рыбоводства, стали две компании. Ростовское хозяйство «Рыбка» получило кредит на 5 млн рублей под 5% годовых. А вологодской РТФ «Диана» – крупнейшему в стране производителю осетровых и пищевой черной икры – банк одобрил кредит в размере 70 млн рублей под 3% годовых, в основном на приобретение кормов для рыбы.

«Как видите, прецеденты есть, и нам нужно этим пользоваться. Об этом должны знать все наши предприятия и работать на местах с банками и с областными, краевыми, республиканскими органами агропромышленного комплекса, – подчеркнул Василий Глущенко. – Пока, по информации, которой мы располагаем, в проекте бюджета на будущий год объем поддержки сельхозтоваропроизводителей на эти цели остается прежним».

Fishnews