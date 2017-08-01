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Дом Правительства Российской Федерации. Фото из открытых источников

Рыбоводы смогут получить льготные кредиты

Ранее предприятия в сфере товарной аквакультуры выпали из зоны действия постановления, позволяющего сельскохозяйственникам получать льготные кредиты. Теперь этот пробел устранен.

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий, утвержденные постановлением от 29 декабря 2016 г. № 1528. Напомним, что законодательно установлена возможность возмещения из федерального бюджета отечественным кредитным организациям доходов, которые они недополучили, предоставляя сельскохозяйственникам кредиты по льготной ставке.

Теперь действие постановления распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку (за исключением рыболовства и рыбоводства в части искусственного воспроизводства водных биоресурсов). Таким образом, предприятия в области товарной аквакультуры в сферу господдержки включены. Изменения внесены постановлением Правительства РФ от 24 июля 2017 г. № 875, сообщает корреспондент Fishnews.

Изначально, когда постановление № 1528 только вышло, рыбоводы остались без льготного кредитования. Такое положение лишало отрасль возможности для развития, отмечали в Ассоциации «Росрыбхоз».

К решению проблемы подключилась Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий. В феврале тема была поднята на встрече, которую премьер Дмитрий Медведев проводил с представителями деловых кругов в рамках инвестиционного форума «Сочи-2017». Президент ВАРПЭ Герман Зверев тогда попросил главу правительства восстановить государственное субсидирование процентной ставки для аквакультуры по краткосрочным кредитам. По итогам форума Дмитрий Медведев поручил ведомствам совместно с регионами проанализировать эффективность мер господдержки товарной аквакультуры.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураварпэправительство

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