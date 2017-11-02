02 ноября 2017 года

Тему сетей прокомментировали в Минсельхозе

В Министерстве сельского хозяйства считают необходимым комплексно решать проблему использования жаберных сетей на промысле тихоокеанских лососей. При этом регулирование должно быть научно обосновано и максимально прозрачно, отметил руководитель профильного департамента Евгений Кац.

Тему использования сетей на промысле тихоокеанских лососей уже обсудили на площадках обеих палат парламента. Камчатскую проблематику, в частности, рассматривали на заседании Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В итоге решили рекомендовать Минсельхозу рассмотреть вопрос о внесении в бассейновые правила рыболовства изменений, устанавливающих ограничения на добычу тихоокеанских лососей ставными жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках.

31 октября обсуждения продолжили на совещании Совета Федерации: изучить вопрос совместно с экспертами профильному комитету поручила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Тема сетей на промысле лосося касается не только Камчатки, но и других регионов. Протокол совещания будет направлен в органы исполнительной власти дальневосточных субъектов Федерации, а также заинтересованным министерствам и ведомствам, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

На мероприятиях озвучивались разные предложения, но все эти обсуждения подтверждают необходимость изменения системы регулирования лососевого промысла, заявил Fishnews директор департамента рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза России Евгений Кац. Меры регулирования должны быть скорректированы, ведь наука говорит об изменении ситуации с ресурсами лососей, напомнил он.

Вопрос по сетям изучается, Росрыболовство и Министерство сельского хозяйства считают, что в его решении нужно придерживаться комплексного подхода. «Имеется в виду, что это не должно быть точечное решение: где-то что-то запретить. Это должны быть в целом решения, направленные на сохранение лосося и его рациональное использование», – рассказал глава департамента.

По мнению Евгения Каца, решать вопрос с сетями нужно через внесение изменений в бассейновые правила рыболовства.

Все меры должны быть научно обоснованы и прозрачны, подчеркнул представитель Минсельхоза.

Fishnews