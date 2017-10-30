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На площадке Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обсудили проблему жаберных сетей на Камчатке. Фото пресс-службы Росрыболовства

Росрыболовство предлагает решать проблему сетей комплексно

Разные решения предлагались по вопросу использования жаберных сетей при промысле лосося на Камчатке. На этот раз обсуждения переместились на площадку Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Встречу проводил член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко. Участвовали замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства Евгений Кац, научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский, депутаты, представители Минприроды, рыбопромышленных ассоциаций Камчатского края, общественных организаций.

Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства, такой вид сетей достаточно широко распространен в мировом рыболовстве, в частности в Японии, США, Канаде. Однако недостатки жаберных сетей очевидны. Бывают случаи, когда при волнении такие орудия лова отрываются и свободно дрейфуют. Запутываясь, в них погибают птицы и морские животные. Есть вероятность наматывания сетей на винты судов, что создает угрозу безопасности мореплавания.

«Что касается Российской Федерации, окончательной позиции по использованию жаберных сетей или их запрету в настоящий момент не выработано. Росрыболовством совместно с отраслевой наукой проводится изучение влияния использования жаберных сетей на состояние запасов и воспроизводство водных биоресурсов, в том числе тихоокеанских лососей», – рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Мнения рыбаков по данному вопросу разделились, – заявил Петр Савчук. – Одни говорят: надо запретить, что зачастую сети выставляются на всю длину рыбопромыслового участка, иногда в шахматном порядке, что порою полностью преграждает проход лососей на нерест. Другие свидетельствуют, что без использования жаберных сетей просто невозможно будет осуществлять добычу в некоторых районах, в частности, Камчатского края. К обладателям квот на вылов и тем пользователям, за которыми закреплены рыбопромысловые участки, мы также не можем не прислушиваться. Соответственно надо менять меры регулирования. Но в этом вопросе надо действовать взвешенно, скоропалительные решения тут неуместны».

Замглавы ведомства обратил внимание, что жесткие меры, такие, как введение полного запрета на использование жаберных сетей, могут дать серьезный социальный эффект. Как отметили в пресс-службе, Росрыболовство предлагает целый комплекс мероприятий по решению проблемы, включая стандартизацию сетных орудий лова, проработку альтернативных способов добычи и ряд других последовательных шагов.

«Мы бы предложили ограничивать использование жаберных сетей, не запрещая полностью. Этой теме будет уделено особое внимание на предстоящем Дальневосточном научно-промысловом совете», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.

Ограничения предусмотрят в правилах рыболовства

В процессе обсуждения прозвучали различные мнения, одно из них – наделить правом контролировать использование жаберных сетей региональные комиссии по анадромным.

Евгений Кац подчеркнул, что обсуждаемый вопрос необходимо регулировать исключительно путем внесения изменений в правила рыболовства.

«С одной стороны, иногда кажется, что оперативное регулирование, например на уровне комиссий по добыче анадромных видов рыб в регионах, может что-то решить. Но суть проблем, связанных с использованием жаберных сетей, очень сильно различается в различных субъектах Российской Федерации. И бывают ситуации, когда возможность принимать разные, порой диаметрально противоположные решения, только ухудшает ситуацию. Мы хотим подготовить изменения в соответствующий нормативно-правовой акт, разместить их в сети Интернет для публичного обсуждения, после чего совместно принять эти правила и уже по ним работать, не допуская двойственных трактовок», – отметил руководитель департамента.

По итогам заседания комитета решено рекомендовать Минсельхозу России рассмотреть вопрос о внесении в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна изменений, устанавливающих ограничения на добычу тихоокеанских лососей ставными жаберными сетями на морских рыбопромысловых участках в соответствующих промысловых зонах.

Тема в развитии

Проблема использования жаберных сетей при промысле лосося на Камчатке обсуждалась на разных площадках. В том числе на заседании ДВНПС в мае. Проблема актуальная, параметры сетей и техника промысла ими никак не регламентируются, что несет угрозу биоресурсу, отмечали в Росрыболовстве.

В результате научно-промысловый совет рекомендовал отраслевым институтам к осени разработать предложения по внесению в правила рыболовства изменений, регламентирующих ограничения и параметры использования плавных и ставных сетей при добыче анадромных видов рыб на РПУ.

Изменение правил рыболовства обсудили 9 октября на заседании Ученого совета КамчатНИРО. Был представлен регламент по использованию сетей. Решение совета отправили во ВНИРО.

Однако, как отмечали рыбопромышленники, остается вопрос: будут ли работать эти ограничения, как будет обеспечиваться контроль их соблюдения.

Сенатор Борис Невзоров привлек к проблеме внимание Совета Федерации. Спикер СФ Валентина Матвиенко поручила профильному комитету совместно с экспертами изучить вопрос использования сетей на промысле анадромных видов рыб.

Fishnews

  • На площадке Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обсудили проблему жаберных сетей на Камчатке. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • На площадке Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обсудили проблему жаберных сетей на Камчатке. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • На площадке Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока обсудили проблему жаберных сетей на Камчатке. Фото пресс-службы Росрыболовства
    •
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