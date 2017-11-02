02 ноября 2017 года

Петр Савчук: Русской рыбе необходимо обеспечить высокое качество

В рамках работы над формированием бренда «Русская рыба», который в последнее время активно используется как представление отечественной рыбопродукции на международных и российских презентационных площадках, Росрыболовство намерено плотнее заняться вопросом качества такого товара.

Суть идеи: провести национальную экологическую сертификацию районов промысла, ориентированную на подтверждение экологической чистоты водных биоресурсов и, соответственно, качества произведенной из них продукции, рассказал журналистам на рыбохозяйственной выставке в Циндао заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

«Наше конкурентное преимущество на сегодняшний день – в дикой рыбе, – отметил представитель ведомства. – Мы должны развивать в России и аквакультуру, но в первую очередь использовать колоссальные запасы дикой рыбы и производить из нее хороший, качественный продукт». По словам Петра Савчука, консультации по данному вопросу федеральное агентство уже провело с Роскачеством.

«Мы дали направление, создав бренд «Русская рыба», дальше его надо поддержать, но это уже усилия самих компаний: они должны прежде всего подумать о качестве своей продукции и стандартах для самих компаний-производителей, которые смогут продавать рыбу под этим брендом – предстоит очень большая работа», - добавил замглавы ведомства.

Вместе с тем, по словам Петра Савчука, большая работа предстоит и в торговых сетях. «Как вы знаете, у нас принят новый техрегламент, т.е. требования по качеству рыбы приняты, но в торговых сетях, которые должны были первыми откликнуться на это, ничего не меняется. Как продавали в Москве обезглавленный размороженный минтай под видом охлажденного, так и продолжают. Да еще и по цене 229 рублей за килограмм, выше, чем за филе», – выразил озабоченность представитель Росрыболовства.

Он напомнил, что переходный период до начала действия технического регламента в полную силу определен для России в два года. «Но это не означает, что можно просто ждать до 2019 года – в одночасье ничего не поменяется. Надо менять инфраструктуру, надо готовить компании, переработку – люди должны поменяться, но сети продолжают диктовать те же условия. Поэтому техрегламенты хороши, мы приветствуем их принятие, но на сегодняшний день пока ничего не работает», – обратил внимание на проблему Петр Савчук.

Fishnews