02 ноября 2017 года

«Антей» поделился секретом, как удивить китайский рынок

В этом году группа компаний «Антей» представила посетителям рыбохозяйственной выставки в Циндао новинку: дикую камбалу, которую доставили в Китай в живом виде прямо из района промысла.

Еще до официального открытия выставки China Fisheries and Seafood Expo в Циндао у одной из экспозиций российского национального стенда было особенно людно. Повышенное внимание посетителей привлек аквариум на объединенной кулинарной экспозиции компаний «Антей» и «Сигма Марин Технолоджи»: в воду бережно заселяли «гостей» с российского Дальнего Востока – живую камбалу.

Как рассказал Fishnews заместитель директора «Антея» по общим вопросам Евгений Захарченко, прежде эту рыбу в таком виде на китайский рынок не доставляла ни одна компания. «В нынешнем году на выставке в Циндао мы представили азиатским покупателям сразу несколько новинок, и одна из них – живая камбала, именно дикая, выловленная в дальневосточных морях, а не выращенная на аквакультуре, – прокомментировал он. – Определенный опыт в этом направлении у нас есть, мы совершенствуем технологии по доставке морепродукции, и сегодня уже 90% партии рыбы удается довезти покупателю в живом виде».

По словам Евгения Захарченко, пока основной рынок потребления живой камбалы – это все-таки Китай, т.к. для российского рынка себестоимость такой продукции будет достаточно высока по сравнению с привычной, замороженной.

В целом, по словам представителя компании, уже первый день работы на выставке подтвердил большой интерес со стороны азиатского рынка к российской рыбопродукции. Группа компаний «Антей» демонстрирует в Циндао антарктического клыкача, живых трепангов, гребешков, крабов и другие объекты своего промысла и разведения. «Большое количество контактов по всем направлениям работы «Антей» - это и рыба, и краб, и марикультура. Считаю, что формат российского стенда в этом плане весьма привлекателен и перспективен, особенно это видно здесь, в Китае», - добавил Евгений Захарченко.

Fishnews