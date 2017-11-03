03 ноября 2017 года

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

В рыбной отрасли Хабаровского края ситуация остается стабильной, отмечает губернатор Вячеслав Шпорт. В регионе продолжаются поставки в рамках «Доступной рыбы», планируется строительство рыбоводных мощностей, реализация проектов в рамках ТОСЭР.

«Продолжительное время рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края демонстрировал положительную динамику по всем производственно-экономическим показателям», – напомнил губернатор Вячеслав Шпорт в интервью Fishnews. Глава региона обратил внимание, что более 75% объемов вылова и поступлений налогов в бюджет региона приходится на предприятия, ведущие промысел в исключительной экономической зоне РФ и прибрежных районах. Основные объекты промысла здесь – минтай (более 50% общего вылова), сельдь (доля примерно 20%), а также крабы, креветки, палтус, корюшка.

«В целом по итогам года ожидаем, что общий вылов будет не менее 350 тыс. тонн. Отставание от 2016 года может составить порядка 25 тыс. тонн. Но стоит учитывать, что в прошлом году Хабаровский край достиг абсолютного максимума по вылову за последние четверть века», – обратил внимание губернатор.

По его словам, соответственно уменьшится и объем производства – до 275 тыс. тонн. А вот налоговые поступления в бюджет края должны превысить прошлогодний уровень и составить не менее 1,4 млрд рублей. «В целом ситуация в отрасли остается стабильной», – подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Он рассказал, что в текущем году в рамках проекта «Доступная рыба» жителям края реализовано 611 тонн рыбной продукции, в том числе около 280 тонн – из лососевых видов. Рыба отгружалась в торговые сети Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина, в Николаевский, Охотский, Хабаровский, Вяземский районы и муниципальный район им. Лазо. В ближайшие дни планируется поставка продукции из лосося в Верхнебуреинский район. Мороженый лосось в рамках проекта продается на ярмарке выходного дня в Хабаровске.

«Проект осуществляется уже третий год, показал свою высокую эффективность. В следующем году реализация проекта «Доступная рыба» также продолжится. С учетом пожеланий жителей края планируем организовать поставку не только мороженой и охлажденной рыбопродукции, но и соленой продукции из тихоокеанской сельди», - сообщил губернатор.

Говоря об охране природы, он отметил, что усиление браконьерского пресса, сокращение нерестового фонда в результате антропогенных воздействий, неблагоприятные гидрологические условия, отмечающиеся в последнее время в бассейне Амур, приводят к истощению запасов лососевых и осетровых видов рыб. «Решение задачи пополнения запасов амурских популяций калуги, осетра, а также лососевых видов рыб и других гидробионтов на российской территории Дальнего Востока возможно решить путем строительства на территории края рыбоводных заводов», – подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что в крае действуют 7 ЛРЗ (3 государственных и 4 частных) и 1 осетровый (государственный) рыбоводный завод. В этом году предприятия выпустили 71,5 млн штук молоди лососевых видов рыб и 1 млн штук молоди осетровых.

Губернатор рассказал, что в рамках Года экологии в реку Тумнин впервые выпущено 4,7 тыс. штук молоди сахалинского, или зеленого, осетра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Работы ведутся с 2006 г., за это время сформировано ремонтно-маточное стадо из производителей, взятых из реки Тумнин.

Планируется также строительство второй очереди завода по выпуску амурского осетра на базе Анюйского РРЗ.

«В сложившейся ситуации крайне важна постоянная работа по увеличению воспроизводства рыбных запасов Амура, как путем сохранения естественных нерестилищ, так и создания дополнительных мощностей заводов», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.

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