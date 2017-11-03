03 ноября 2017 года

У аквафермеров Крыма растут «урожаи»

За девять месяцев на Крымском полуострове произвели 331 тонну продукции товарной аквакультуры, превысив уровень прошлого года более чем на 8 тонн. Больше всего хозяйства вырастили карпа и толстолобика.

Всего на полуострове к октябрю произвели 217,4 тонны товарной рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, аквафермеры вырастили 204,2 тонны карпа и толстолобика (за аналогичный период прошлого года – 221,3 тонны), 2,3 тонны радужной форели (уровень 2016 г. – 1,1 тонны), 4,4 тонны стерляди и осетра (к октябрю прошлого года – 0,47 тонны) и 6,5 тонны нильской тиляпии (против 0,5 тонны за тот же промежуток 2016 г.). Остальной объем пришелся на моллюсков. В торговые сети региона отправлено 69,6 тонны мидий (к октябрю 2016 г. – 70,4 тонны) и 43,7 тонны устриц (на отчетную дату прошлого года – 28,8 тонны). Также произведено 0,224 тонны черной икры (уровень 2016 г. – 0,075 тонны).

По объемам продукции лидируют хозяйства Республики Крым – 307,1 тонны. Аквафермеры Севастополя произвели 23,9 тонны водных биоресурсов, в том числе 3,6 тонны осетровых.

Сегодня аквакультурой на территории Крымского полуострова занимаются 67 предприятий, 58 из них работают на территории Республики Крым, 9 – в Севастополе. В аналогичный период 2016 г. функционировало 50 предприятий.

«Подведенные итоги позволяют говорить об общей положительной динамике производства продукции товарной аквакультуры в Крыму и Севастополе, а также прогнозировать дальнейшее наращивание объемов производства за счет имеющегося на полуострове потенциала», – отметили в теруправлении.

Fishnews