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Президент компании «Лотте Корпорпорэйшн» Хванг Каг ГЮ. Фото Минвостокразвития

«Лотте» рассказала о рыбных планах на Камчатке

Корейский гигант «Лотте» изучает возможности создания на Камчатке завода по переработке минтая – об этом сообщили в Минвостокразвития России.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в рамках рабочей поездки в Республику Корея провел встречу с президентом компании «Лотте Корпорпорэйшн» господином Хвангом Кагом Гю. Во встрече приняли участие замминистра Александр Крутиков и генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

На встрече были подняты вопросы различных направлений работы «Лотте», в том числе пищевой промышленности. По словам президента компании, сегодня прорабатывается возможность создания на Камчатке завода по переработке минтая, рассказали Fishnews в пресс-центре Минвостокразвития.

«Также хочу сказать, что мы анализируем и дальневосточный рынок общественного питания. У нас есть бренд кафе фастфуда «Лоттерия», и мы как раз сейчас изучаем возможности открыть такую сеть кафе во Владивостоке», - приводятся в сообщении слова Хванга Кага Гю.

Fishnews

  • Президент компании «Лотте Корпорпорэйшн» Хванг Каг ГЮ. Фото Минвостокразвития
  • Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА в Республике Корея провел встречу с президентом компании «Лотте Корпорпорэйшн» Хвангом Кагом ГЮ. Фото Минвостокразвития
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