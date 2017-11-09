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НАО приготовил рыбные места для бизнеса

В Ненецком автономном округе на конкурс выставили 26 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий составляет 23,5 тыс. га.

Торги проводит региональный департамент природных ресурсов, экологии и АПК. За участки могут побороться юридические лица и индивидуальные предприниматели. Как сообщает корреспондент Fishnews, прием заявок завершится 11 декабря, тогда же будет проведена процедура вскрытия конвертов.

На конкурс выставлено 11 речных рыбопромысловых участков. Это «Двойник» на реке Большая Двойничная, «Каменская коса», «Пойловский», «Нижнеклимовский», «Соколка», «Неволин», «Средний 1», «Средний 2» на реке Печора, «Малая Кия» и «Большая Кия» на одноименных реках, а также «Вижас 2» на реке Вижас.

Еще 12 участков - озерные. Это участки «Гусиный», «Комариная Лахта», «Песчаный Нос», «Соколиный» и «Арешный Нос» на озере Голодная Губа, РПУ на озерах Несь, Хвостовое, Анутейто, Урдюга, Щучье, Большое и Малое Песьяты.

Кроме того, рыбаки округа смогут побороться за три морских участка для прибрежного промысла. Это «Явты», «Алексеевка» и «Песчанка» в акватории Баренцева моря.

В департаменте отметили, что 7 участков на Печоре предоставят в пользование на год. Связано это с тем, что с 1 января 2019 г., согласно поправкам в федеральное законодательство, отменяется обязательное наличие рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства. «С 2019 года возможно будет вернуться к практике осуществления промышленного рыболовства на реке Печора по точкам лова, как это было ранее», - обратили внимание в региональном ведомстве.

Все участки были сформированы с учетом предложений граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Напомним, карту с рыбопромысловыми участками округа теперь можно посмотреть в геоинформационной системе НАО.

На сегодняшний день в региональный перечень РПУ входят 93 участка: 81 для промышленного рыболовства, 7 – для традиционного, 4 – для прибрежного (во внутренних морских водах) и 1 – для спортивного и любительского.

Fishnews
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