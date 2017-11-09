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Нелегальный улов, изъятый полицейскими в районе села Корсаково. Браконьеры перекрыли сетью русло реки. Фото пресс-службы Управления МВД России по Сахалинской области

Браконьерский промысел лосося разложили по полочкам

Тенденции незаконного промысла лососей и возможные меры борьбы с ним обсудили участники конференции, проходившей на Сахалине. Среди поднятых тем – регулирование добычи сетями, полномочия органов рыбоохраны.

Обсуждая вопросы лососевого хозяйства, участники конференции в Южно-Сахалинске вполне ожидаемо обратились к проблеме браконьерства. С основным докладом выступил представитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Руслан Непомнящий. Он предложил классификацию незаконного промысла. Наименьшее влияние здесь оказывает лов для личного потребления. На второй ступеньке – когда отдельные граждане обходят закон для дальнейшей перепродажи улова скупщикам сырца. На третьей – браконьерство под прикрытием традиционного рыболовства КМНС. Ну а наибольший урон наносит ННН-промысел организованных групп, лов в интересах перерабатывающих предприятий. Такая добыча может доходить до 30% от промышленных уловов, оценил представитель рыбоохраны.

Значительные мощности рыбопереработки на Сахалине в условиях, когда подходы лосося снижаются, уже не раз называли одним из стимулов для браконьерства. Указал на это и Руслан Непомнящий. «В частности, могу сказать, что в одном только Поронайском районе более 60 предприятий занимаются переработкой тихоокеанских лососей. Суммарная мощность значительно превышает возможности данного района по добыче», - заявил докладчик.

Финансирование незаконного промысла перерабатывающими предприятиями, участие в нелегальной добыче самих рыбодобывающих компаний он отметил как важнейший фактор.

Руслан Непомнящий также остановился на освоении новых видов незаконного промысла тихоокеанских лососей непосредственно у берегов Сахалина - промысел дрифтерными сетями в районе устьевых зон крупных нерестовых рек и заливов, промысел беспоплавочными притапливаемыми сетями и т.д.

На «сетную проблему» в устьевых зонах указывали несколько докладчиков, сообщает корреспондент Fishnews. В пример приводили Найбу. В результате страдают не только нерестовые реки Сахалина, но и основные базовые реки лососевых рыбоводных заводов, ведь они лишаются возможности заложить в нужных объемах икру. Без охраны устьевых зон базовых и крупных рек говорить о заполнении нерестилищ бессмысленно, заявил Руслан Непомнящий. Он предложил ввести запрет на промысел на внутренних водных объектах, в территориальном море, внутренних морских водах, примыкающих к Сахалинской области, с использованием плавных и ставных сетей.

Представитель теруправления рассказал и о содействии предприятий в сохранении водных биоресурсов. Привлечение внештатных инспекторов, по его мнению, позволило бы увеличить штат рыбоохраны вдвое.

Докладчик выдвинул и другие предложения. Например, наделить должностных лиц Росрыболовства полномочиями составлять протоколы по нарушениям в территориальном море, внутренних морских водах. Ввести ответственность пользователей за бездействие при осуществлении вылова третьими лицами, непринятие мер по охране, а за неоднократный факт незаконного промысла предусмотреть возможность расторжения договоров. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук заявил о том, что нужно актировать нарушения на рыбопромысловых участках, чтобы при неоднократных фактах можно было через суд лишать таких пользователей РПУ.

Теме рыбоохраны будет посвящено отдельное мероприятие с участием Пограничной службы, МВД, Росгвардии, Генпрокураты, заявил Петр Савчук. Он также поддержал, что нужны перекрестные полномочия, в том числе с пограничниками.

Fishnews
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