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Научная конференция по лососевому хозяйству прошла в Южно-Сахалинске. Фото пресс-службы областной администрации

Сложность «лососевого вопроса» показала конференция на Сахалине

С учетом научных прогнозов по состоянию лососевого ресурса нужно выработать систему регулирования на будущие годы, отметил замглавы Росрыболовства Петр Савчук по итогам конференции на Сахалине.

Современное состояние и перспективы лососевого хозяйства Дальнего Востока обсуждали в рамках научной конференции с 7 по 8 ноября. По острым для отрасли вопросам выступали представители власти, науки и бизнеса.

Научные прогнозы говорят о необходимости рассмотреть изменения в системе регулирования по лососям, заявил, завершая мероприятие, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. По данным ученых, предстоит спад в подходах, хотя будут и пики (впрочем, и по этому поводу озвучиваются разные мнения), ареал сдвигается на север – к такой ситуации нужно готовиться, отметил представитель ведомства. Материалы конференции будут изучены, для того чтобы выработать принципы на предстоящие годы, пообещал Петр Савчук. При этом он заявил, что планируемые меры регулирования будут в некоторой части жесткими – для сохранения запаса и воспроизводства.

Замглавы Росрыболовства призвал воздержаться от взаимных обвинений. В итоге должна быть выработана взвешенная позиция, с научными обоснованиями. По словам представителя ведомства, «отдельное расследование» будет по Амуру, изучить необходимо и ситуацию в других регионах.

Есть, по словам Петра Савчука, вопросы и по работе комиссий, занимающихся регулированием добычи анадромных видов рыб. И все же при грамотном подходе это оперативный орган, считает заместитель руководителя ведомства.

Он поддержал идею обобщить материалы конференции и призвал рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой итогового документа, воздержаться от лозунгов и предложить конкретные мероприятия, которые могут быть реализованы.

На конференции специалисты представляли данные о промысле и искусственном воспроизводстве лососевых. Озвучивались интересные цифры. Так, научный руководитель ВНИРО Михаил Глубоковский рассказал о том, как менялись лососевые уловы. С 1971 по 1975 гг. среднегодовой вылов лососей на Дальнем Востоке составлял менее 100 тыс. тонн, в 1972 - 1988 гг. ловили около 100 тыс. тонн, в 1989 – 2004 гг.– около 200 тыс. тонн. Начиная с 2005 г. и по настоящее время среднегодовые уловы лососей в Дальневосточном регионе стали превышать 300 тыс. тонн, рекорд официального вылова был в 2009 г. – 542,2 тыс. тонн. «Видно, что сейчас уловы пошли вниз», - продемонстрировал статистику ученый.

Если исходить из современной климатической обстановки, смещение районов воспроизводства тихоокеанских лососей, в первую очередь горбуши, в северном направлении в ближайшей перспективе сохранится, отметил Михаил Глубоковский. Как долго будет продолжаться такая сдвижка, пока сказать сложно.

На конференции рассматривались вопросы по разным регионам Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews. Часть докладов была посвящена ситуации в Сахалинской области. Позицию областных властей представил заместитель председателя правительства региона Анатолий Макоедов. В частности, участники конференции затронули тему снижения промысловой нагрузки – с деталями регулирования еще предстоит определиться. Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» (АСРКС) Павел Колотушкин, члены объединения, безусловно, за бережное отношение к биоресурсу, при этом важно, чтобы научные ограничения были обоснованы и понятны для бизнеса.

Рыбоучетные заграждения, речные рыбопромысловые участки, рыбохозяйственные заповедные зоны, браконьерство – все эти непростые для региона вопросы поднимались на мероприятии.

Особое место Сахалинская область занимает в стране в плане развития лососеводства – это регион с самым большим количеством лососевых рыбоводных заводов. В последнее время в адрес ЛРЗ звучит много критики, однако нельзя забывать о том вкладе, который они внесли в уловы кеты, подчеркнул главный научный сотрудник СахНИРО Александр Каев.

С технологиями рыбоводы сегодня справляются, ключевой вопрос – обеспечение права на возврат, рассказал Владимир Самарский, представлявший на конференции компании «Гидрострой» и «Меридиан». Он высказал мнение, как можно избежать кривотолков, связанных с организацией лососевого хозяйства: обеспечить в свободном доступе информацию по путине – по нерестовому фонду, заполнению нерестилищ, закладке икры, вылову по неводам и т.д.

В целом конференция показала: вопросов много, в том числе по перспективам лососеводства. Замглавы Росрыболовства отметил, что по этой теме нужно отдельное мероприятие – с участием Главрыбвода, ВНИРО, СахНИРО.

Обсуждать тему регулирования лососевого промысла специалисты продолжат на Дальневосточном научно-промысловом совете, который соберется в Южно-Сахалинске 10 ноября.

Fishnews

  • Научная конференция по лососевому хозяйству прошла в Южно-Сахалинске. Фото пресс-службы областной администрации
  • Научная конференция по лососевому хозяйству прошла в Южно-Сахалинске. Фото пресс-службы областной администрации
    •
    НазадМетки: браконьерстводальний востокикраправительстворосрыболовствосахалин

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