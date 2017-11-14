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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел совещание по вопросам рыболовства и воспроизводства водных биоресурсов в Краснодарском крае. Фото пресс-службы ФАР

Кубань готовится чистить лиманы

Завершается подготовка дорожной карты по мелиорации азовских лиманов, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Эти работы войдут в госзадание подведомственных федеральному агентству учреждений.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья Шестаков провел в Краснодарском крае совещание по вопросам искусственного воспроизводства, регулирования промысла и рыбоохраны. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрей Коробка, начальник Главрыбвода Дан Беленький, руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулев, директор АзНИИРХ Николай Господарев.

Илья Шестаков рассказал, что подготовка дорожной карты по мелиорации азовских лиманов находится на заключительной стадии. Это уникальные природные водоемы, место естественного нереста пресноводных рыб. Работы по мелиорации будут предусмотрены государственным заданием подведомственных Росрыболовству учреждений, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Андрей Коробка проинформировал, что на мелиорацию выделяются средства из бюджета региона. Также, по словам представителя краевых властей, эти работы могут быть включены в федеральную целевую программу по развитию водохозяйственного комплекса.

Fishnews
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