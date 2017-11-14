Кубань готовится чистить лиманы

14 ноября 2017 года
Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.
В этом году в Магаданской области у побережья Охотского моря освоено почти 6,9 тыс. тонн лососевых. Самая большая доля – у промышленных предприятий.
13 ноября 2017 года
Рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта, отмечает гендиректор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.
К концу октября на Дальнем Востоке рыбаки взяли свыше 351 тыс. тонн тихоокеанских лососей. О том, как проходила путина, власти регионов и отраслевая наука рассказали на заседании ДВНПС.
В Забайкальском крае двух китайских браконьеров оштрафовали на 500 тыс. рублей каждого с конфискацией лодки. Ранее граждан соседнего государства поймали за промыслом электроудочкой в реке Аргунь.
Росрыболовство объявило о проведении аукциона по продаже квот гребешка, кальмаров, морского ежа, кукумарии и трубача в Дальневосточном бассейне. Торги назначены на 18-19 декабря.
14 ноября 2017 года
Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.
23 ноября в Совете Федерации планируется провести совещание, посвященное созданию благоприятных условий для поставок российской рыбопродукции на внутренний рынок.
В Ненецком автономном округе планируют создать еще одну особо охраняемую природную территорию – заказник «Вашуткинский» площадью более 300 тыс. га. На этой территории находятся водоемы особого рыбохозяйственного значения.
СЗРК принял решение о выходе на азиатский рынок. Участие в рыбопромышленной выставке в Циндао показало большой интерес и спрос на продукцию из краба, палтуса и трески Баренцева моря, отметил коммерческий директор консорциума Алексей Якушин.
Добыча северной креветки на западе Атлантического океана имеет тенденцию к снижению, считает специалист норвежского Института морских исследований Карстен Хвингель. По его данным, к 2030 г. уловы сократятся до 100 тыс. тонн.
Камчатский край предлагает предусмотреть в новых правилах рыболовства особые условия для судов, доставляющих уловы в живом, свежем или охлажденном виде в прибрежные регионы. Положительный эффект от таких поправок зампред краевого правительства Владимир Галицын сравнил с отменой ОДУ для тихоокеанских лососей.
В этом году в Магаданской области у побережья Охотского моря освоено почти 6,9 тыс. тонн лососевых. Самая большая доля – у промышленных предприятий.
В 2018 г. рыбной отрасли Ямало-Ненецкого автономного округа выделят дополнительные бюджетные ассигнования - 100 млн рублей. Планируется, что эти средства позволят просубсидировать производство продукции и помогут увеличить зарплаты на предприятиях.
В Астраханской области при осмотре грузовика полицейские обнаружили в тайнике почти 1,5 тонны русского осетра. Установлено, что рыба добыта незаконным способом.
13 ноября 2017 года
Рыбохозяйственная выставка China Fisheries and Seafood Expo подтвердила эффективность работы российских компаний на национальном стенде. Следующий шаг – продвижение на широкий рынок определенного продукта, отмечает гендиректор отраслевого выставочного оператора ESG Иван Фетисов.