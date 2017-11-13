14 ноября 2017 года

Лидеры экономик АТЭС договорились о продовольствии

Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.

25-й саммит форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» завершил работу в Дананге (Вьетнам) 11 ноября. По итогам лидеры экономик АТЭС приняли совместную декларацию.

В частности, они заявили о готовности укреплять продовольственную безопасность и устойчивое сельское хозяйства в ответ на изменения климата. Отмечены такие направления, как рыболовство и аквакультура. Как сообщает корреспондент Fishnews, исходя из текста декларации, лидеры стран АТЭС намерены и далее продвигать сотрудничество «в вопросах устойчивого использования и комплексного управления земельными, лесными, морскими и водными ресурсами посредством трансграничного взаимодействия и коллективных усилий».

В документе подчеркнули, что «АТЭС способен играть ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивости сельского хозяйства, аквакультуры и рыболовства в АТР и за его пределами». Участники саммита призвали экономики совместно работать для развития устойчивого аграрного сектора, аквакультуры и рыболовства. Для этих целей предлагается снижать продовольственные потери и отходы, повышать безопасность продуктов питания, продуктивность сельского хозяйства и его устойчивости к изменению климата, по возможности сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу.

Напомним, что президент Владимир Путин в своей статье накануне саммита заявил о том, что Россия рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистых продуктов питания для соседей по АТР.

Fishnews