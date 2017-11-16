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В Росрыболовстве состоялось заседание Совета директоров отраслевых НИИ. Фото пресс-службы федерального агентства

Приоритеты искусственного воспроизводства расставит Росрыболовство

Росрыболовство подготовит приказ, формализующий «рейтинговые списки» приоритетных объектов аквакультуры для искусственного воспроизводства. Такое поручение дал глава ведомства Илья Шестаков.

Вопрос о «рейтинговых списках» обсуждали на заседании совета директоров подведомственных НИИ Росрыболовства. Такие перечни используются при согласовании мероприятий по компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания. Приоритеты основываются на рыбохозяйственной и природной ценности объекта, его уязвимости, степени освоения запасов и ряде других критериев, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

На заседании отметили, что «рейтинговые списки» составлены по всем рыбохозяйственным бассейнам России на 2017 – 2019 гг. Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обратил внимание на необходимость формализации «рейтинговых списков». Глава ведомства поручил управлению аквакультуры, управлению контроля, надзора и рыбоохраны, управлению правового обеспечения ФАР совместно с ВНИРО и Главрыбводом проработать вопрос и подготовить проект соответствующего приказа.

Fishnews

  • В Росрыболовстве состоялось заседание Совета директоров отраслевых НИИ. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН и научный руководитель института Михаил ГЛУБОКОВСКИЙ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ и врио директора ТИНРО-Центра Алексей БАЙТАЛЮК. Фото пресс-службы Росрыболовства
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