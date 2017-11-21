Новости
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ. Фото Глеба Ильинского

Минтая и треску в Приморье предложили вывести из ОДУ

Президент АРПП Георгий Мартынов обсудил с главой Приморского края Андреем Тарасенко вопросы исключения минтая и трески подзоны Приморье из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов попросил врио губернатора Андрея Тарасенко о поддержке в исключении минтая и трески подзоны Приморье из перечня объектов, освоение которых регулируется в рамках общего допустимого улова.

«На данный момент практически вся рыба выведена из перечня ОДУ. Мы считаем, что также необходимо исключить минтай и треску, наука нас в этом поддерживает. Также нужно разрешить прилов таких ценных водных биоресурсов, как гребенчатая, северная креветка и, возможно, камчатский краб с дальнейшей поставкой на рынок Приморского края», – отметил он.

По словам Георгия Мартынова, сейчас ОДУ в Приморье занижен, поэтому вывод из него всей рыбы позволит оживить прибрежное рыболовство, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«Таким образом, в подзоне в Приморье смогут работать любые рыбодобывающие компании, в том числе индивидуальные предприниматели», – добавил президент АРПП.

Врио губернатора отметил, что проработает эту инициативу с профильным министерством РФ.

Fishnews


  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ. Фото Глеба Ильинского
  • Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. Фото Глеба Ильинского
    •
    НазадМетки: ОДУкрабкреветкаминтай

    Похожие новости

    21 ноября 2017 года

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.

    20 ноября 2017 года

    Росрыболовство прокомментировало тему крабовых квот

    Официальной информации по вопросу исключения крабовых квот из общей системы в Росрыболовство не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. В федеральном агентстве также рассказали, на какой стадии сейчас подготовка проекта постановления по инвестквотам для краба.

    Крабовые квоты предложили переделить на аукционе

    Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты.

    Перу решило сократить вылов анчоуса

    Министерство производства Перу установило общий допустимый улов анчоуса на второй сезон промысла в центрально-северной зоне – 1,49 млн тонн. Ожидалось, что квота составит 2 млн тонн, но ученые рекомендовали сократить ее из-за большого количества молоди.

    17 ноября 2017 года

    Рыбакам дали ориентир по уловам в реках и озерах

    Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, на 2018 г. Документ традиционно дает раскладку по разным регионам.

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.

    Лента новостей

    21 ноября 2017 года

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.

    «Интеррыбфлот» дебютировал на сайровой путине

    Компания «Интеррыбфлот» в этом году впервые начала промысел сайры. Добычу ведут два модернизированных судна, которые также могут оперативно переходить на лов палтуса донными сетями.

    Отрасль получит свою базу вакансий

    Для рыбопромышленного комплекса страны разработали автоматизированную систему отраслевых вакансий. Открыть ее планируется в ближайшее время на сайте Росрыболовства.

    По делу «Дальнего Востока» вынесли приговор

    Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения БАТМ «Дальний Восток». Трагедия произошла в апреле 2015 г.

    20 ноября 2017 года

    Рыбаки ждут риск-ориентированного подхода

    В сентябре глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на берег. Пограничному управлению поручено было проанализировать административную нагрузку.

    Рыбоводам Верхнего Уфалея поможет ТОР

    В Челябинской области создана территория опережающего развития «Верхний Уфалей». С особым правовым режимом, в частности, будет реализовываться проект по строительству рыбоводческого комплекса.

    Росрыболовство прокомментировало тему крабовых квот

    Официальной информации по вопросу исключения крабовых квот из общей системы в Росрыболовство не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. В федеральном агентстве также рассказали, на какой стадии сейчас подготовка проекта постановления по инвестквотам для краба.

    Китай знакомят с российской икрой минтая

    Икра минтая – новый, но перспективный для китайского рынка продукт, полагают российские рыбопромышленники. Его продвижению будут способствовать прямое знакомство потребителя со вкусом новинки и исследования рынка.

    Крабовые квоты предложили переделить на аукционе

    Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты.

    Экологи хотят защитить камчатский шельф заповедной зоной

    Создать на Западной Камчатке рыбохозяйственную заповедную зону предлагает WWF России. Таким образом планируется предотвратить разрушительную добычу углеводородов на шельфе.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Инвестор должен быть «застрахован»

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Люди - последние в очереди за мойвой

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Двойные преференции

    Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

    Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

    Виктор ЩЕРБАТЮК

    Китобойный флот окупил себя с лихвой

    Все интервью

    Личное мнение

    Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Успех на рынке зависит от уровня специалистов

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

    Все материалы

    Крупным планом

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Цисты артемии

    Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

    Рыбацкий Амур

    Рыбацкий Амур

    Остров Сахалин. Фото из открытых источников

    Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.