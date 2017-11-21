21 ноября 2017 года

Минтая и треску в Приморье предложили вывести из ОДУ

Президент АРПП Георгий Мартынов обсудил с главой Приморского края Андреем Тарасенко вопросы исключения минтая и трески подзоны Приморье из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов попросил врио губернатора Андрея Тарасенко о поддержке в исключении минтая и трески подзоны Приморье из перечня объектов, освоение которых регулируется в рамках общего допустимого улова.

«На данный момент практически вся рыба выведена из перечня ОДУ. Мы считаем, что также необходимо исключить минтай и треску, наука нас в этом поддерживает. Также нужно разрешить прилов таких ценных водных биоресурсов, как гребенчатая, северная креветка и, возможно, камчатский краб с дальнейшей поставкой на рынок Приморского края», – отметил он.

По словам Георгия Мартынова, сейчас ОДУ в Приморье занижен, поэтому вывод из него всей рыбы позволит оживить прибрежное рыболовство, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации.

«Таким образом, в подзоне в Приморье смогут работать любые рыбодобывающие компании, в том числе индивидуальные предприниматели», – добавил президент АРПП.

Врио губернатора отметил, что проработает эту инициативу с профильным министерством РФ.

Fishnews