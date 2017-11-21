Минтая и треску в Приморье предложили вывести из ОДУ

21 ноября 2017 года
Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.
20 ноября 2017 года
Официальной информации по вопросу исключения крабовых квот из общей системы в Росрыболовство не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. В федеральном агентстве также рассказали, на какой стадии сейчас подготовка проекта постановления по инвестквотам для краба.
Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты.
Министерство производства Перу установило общий допустимый улов анчоуса на второй сезон промысла в центрально-северной зоне – 1,49 млн тонн. Ожидалось, что квота составит 2 млн тонн, но ученые рекомендовали сократить ее из-за большого количества молоди.
17 ноября 2017 года
Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, на 2018 г. Документ традиционно дает раскладку по разным регионам.
Более 1400 компаний из 46 стран представили свои возможности на рыбохозяйственной выставке в Циндао. Участникам российского объединенного стенда China Fisheries and Seafood Expo-2017 принесла предварительных контрактов на 70 млн долларов.
21 ноября 2017 года
Отказ от базовых принципов принятых летом 2016 г. изменений закона о рыболовстве приведет к кризису в рыбной отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Компания «Интеррыбфлот» в этом году впервые начала промысел сайры. Добычу ведут два модернизированных судна, которые также могут оперативно переходить на лов палтуса донными сетями.
Для рыбопромышленного комплекса страны разработали автоматизированную систему отраслевых вакансий. Открыть ее планируется в ближайшее время на сайте Росрыболовства.
Южно-Сахалинский городской суд огласил приговор по уголовному делу о гибели 69 человек во время крушения БАТМ «Дальний Восток». Трагедия произошла в апреле 2015 г.
20 ноября 2017 года
В сентябре глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на берег. Пограничному управлению поручено было проанализировать административную нагрузку.
В Челябинской области создана территория опережающего развития «Верхний Уфалей». С особым правовым режимом, в частности, будет реализовываться проект по строительству рыбоводческого комплекса.
Официальной информации по вопросу исключения крабовых квот из общей системы в Росрыболовство не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. В федеральном агентстве также рассказали, на какой стадии сейчас подготовка проекта постановления по инвестквотам для краба.
Икра минтая – новый, но перспективный для китайского рынка продукт, полагают российские рыбопромышленники. Его продвижению будут способствовать прямое знакомство потребителя со вкусом новинки и исследования рынка.
Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты.
Создать на Западной Камчатке рыбохозяйственную заповедную зону предлагает WWF России. Таким образом планируется предотвратить разрушительную добычу углеводородов на шельфе.