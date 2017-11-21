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Встреча руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА с рыбохозяйственными организациями Северо-Запада. Фото пресс-службы федерального агентства

Отрасль получит свою базу вакансий

Для рыбопромышленного комплекса страны разработали автоматизированную систему отраслевых вакансий. Открыть ее планируется в ближайшее время на сайте Росрыболовства.

О необходимости создания такой базы замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил в ноябре прошлого года на заседании совета ректоров в Калининграде. В ходе последней рабочей поездки главы ведомства в Калининградскую область состоялась презентация информационной системы, разработанной КГТУ.

«В настоящий момент подготовлена оболочка автоматизированной информационной системы трудоустройства выпускников, учитывающей потребности рынка труда по всей России. С ее помощью любой специалист отрасли сможет посмотреть по всей России вакансии по своему диплому, по своим способностям, по своему желанию – от рядовых профессий до управленческих должностей», – рассказал ректор университета Владимир Волкогон.

Работать и администрироваться система будет за счет серверных мощностей вуза, а воспользоваться ею соискатели смогут при помощи сайта Росрыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Предстоит работа по наполнению базы.

КГТУ продемонстрировал еще одну технологическую новинку – учебно-тренажерный комплекс «Трал». Его проект сейчас находится на стадии согласования и прохождения экспертной оценки. «Тренажерный комплекс предполагается использовать не только для обучения студентов, но и для повышения квалификации уже действующих тралмастеров, судоводителей, которым необходимо овладевать навыками безопасного управления тралом. Работа такая ведется, специалисты промышленного рыболовства тоже порой нуждаются в дополнительном обучении и переподготовке», – подчеркнул Владимир Волкогон.

Тренажеры планируется внедрить во все средние технические и высшие учебные заведения Росрыболовства.

Fishnews

  • Встреча руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА с рыбохозяйственными организациями Северо-Запада. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Ректор Калининградского государственного технического университета Владимир ВОЛКОГОН и глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы федерального агентства
  • Ректор Калининградского государственного технического университета Владимир ВОЛКОГОН презентовал учебно-тренажерный комплекс «Трал». Фото пресс-службы Росрыболовства
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