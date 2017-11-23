23 ноября 2017 года

Комиссия РСПП выступила с позицией об угрозах возврата аукционов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову позицию рыбохозяйственной Комиссии РСПП о том, к каким последствиям может привести возвращение в отрасли аукционов.

Как стало известно ранее, глава государства Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть инициативы о распределении квот на вылов краба. Речь в этих предложениях шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты. Возможность таких изменений всколыхнула отрасль.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился к помощнику президента РФ Андрею Белоусову с просьбой при рассмотрении вопроса учесть позицию Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

«По мнению Комиссии, возможный переход к предоставлению права на добычу (вылов) водных биоресурсов на основании аукционов представляет собой отмену базового принципа законодательства о рыболовстве. Неизбежным результатом такого решения станет обвальное падение инвестиций рыбопромышленных предприятий, резкое ухудшение инвестиционного климата в рыбной отрасли и нарастание острых социально-экономических проблем в прибрежных регионах Российской Федерации», – говорится в письме Александра Шохина.

В материалах комиссии РСПП приводится детальная информация о том, к каким последствиям может привести возврат к аукционам как к основному механизму предоставления прав на вылов (сейчас торги тоже используются, но через них проходит лишь малая часть долей квот, например те, что изъяли у пользователей в связи с недоосвоением).

Эксперты уже не раз обращали внимание на негативные оценки аукционной практики в докладах президиума Госсовета по рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

В комиссии также указали на то, почему нельзя прямо переносить успех майских торгов по крабу при оценке возможных результатов всеобщих крабовых аукционов. Участники майских торгов действовали, исходя из того, что уже имеющиеся у них договоры будут перезаключены в 2018 г.

Приводится информация о социально-экономических последствиях в 2017 – 2018 гг. предложения вывести даже один вид водных биоресурсов – крабов из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве:

– Это отмена контрактов на постройку семи рыбопромысловых судов на верфях Дальнего Востока на общую сумму свыше 12 млрд рублей;

– дефолт шести рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока по кредитных договорам на общую сумму более 12 млрд рублей;

– отказ от инвестиционного проекта по строительству в Приморье судоверфи и разрыв контракта на проектно-конструкторские и строительно-монтажные работы с российскими проектными организациями и корпорациями из Южной Кореи.

– сокращение плавсостава и сотрудников береговых служб до 1 200 человек на предприятиях, расположенных в прибрежных территориях с высоким уровнем латентной безработицы.

Прогнозируют эксперты и долгосрочные, на период 2018 – 2020 гг., последствия отмены базового принципа закона о рыболовстве:

– Снижение доверия бизнеса ударит по инвестициям: совокупный объем вложений, предусмотренный Росрыболовством, сократится со 180 млрд рублей до 30 млрд рублей;

– необходимость мобилизовать средства для аукционов затормозит прирост заработной платы в отрасли, что негативно повлияет на бюджетный потенциал прибрежных регионов;

– отказ от перезаключения договоров на краба кратно повысит показатель кредитного риска для рыбопромышленных предприятий, сократит кредитование не только инвестиционных проектов, но и текущей хозяйственной деятельности предприятий;

– Бизнес будет настроен на жизнь сегодняшним днем, на то, чтобы быстро получить сверхприбыли, в том числе за счет браконьерства. А значит, государству придется увеличить финансирование охраны биоресурсов.

Таким образом, считает Комиссия РСПП, основными экономическими результатами введения всеобщих крабовых аукционов станут:

– совокупные непосредственные экономические потери (хозяйствующих субъектов и прибрежных регионов) уже в 2018 г. до 50 млрд рублей;

– совокупные экономические потери (хозяйствующих субъектов и прибрежных регионов) в период до 2020 г. свыше 250 млрд рублей;

– дополнительные расходы федерального бюджета для усиления контроля за сохранностью водных биоресурсов;

Возможные дополнительные доходы федерального бюджета за счет крабовых торгов в 2018 г. в материалах комиссии оцениваются в 170 – 180 млрд рублей без учета сокращения налоговых поступлений от предприятий рыбной и смежных отраслей.

«При условии сохранения базовых правил предоставления прав на добычу (вылов) водных биологических ресурсов совокупные бюджетные поступления от предприятия отрасли и смежных отраслей составят в период 2018 – 2020 гг. около 140 – 150 млрд рублей», – прогнозируют в РСПП.

Отмечено, что с учетом интегральной оценки экономических эффектов введение всеобщих крабовых аукционов приведет к снижению валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли и смежных отраслях на 300 млрд рублей в период с 2018 по 2020 годы, а фактическая бюджетная эффективность (с учетом выпадающих налоговых доходов) составит не более 90 млрд рублей.

Напомним, что о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве, заявил по итогам заседания 21 ноября Общественный совет при Росрыболовстве.

Fishnews