22 ноября 2017 года

Отрасль отреагировала на «крабовую новацию»

Угроза для исторического принципа распределения квот взволновала отраслевиков. Для того чтобы высказаться по проблеме, на Общественный совет при Росрыболовстве приехали представители рыбацких компаний и ассоциаций со всей страны.

Откат отрасли в прошлое, удар по инвестициям, непредсказуемые условия работы – так рыбопромышленники отреагировали на предложение изъять важный объект промысла – краба - из общей системы, предусмотренной законом.

«Сегодня складывается такая ситуация, что целый вид водных биоресурсов может быть исключен из исторического принципа», - отметил член общественного совета Эдуард Климов, предложив рассмотреть эту тему и прежде всего дать слово рыбакам.

Нужно четко понимать, что ждет бизнес, каковы перспективы перезакрепления долей квот, подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев. В статье, опубликованной на Fishnews, руководитель ВАРПЭ отметил, что отказ от базовых принципов закона о рыболовстве приведет к кризису в отрасли и резко ухудшит социально-экономическую ситуацию в прибрежных регионах. Глава ассоциации также приводил данные о том, как использование аукционов в качестве основного способа закрепления долей квот ударило по показателям рыбного хозяйства. Это цифры из докладов президиума Госсовета.

Вперед, в прошлое

Рыбопромышленники также недоумевали: почему предлагается вернуться к практике, которую уже не раз признавали, мягко говоря, неудачной. Ожидаемых доходов государство от новых торгов не получит, и ссылки на результаты нынешних аукционов тут неуместны, ведь предприятия участвуют в них, рассчитывая на исторический принцип, - считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. «Новации» приведут к тому, что отрасль будет полностью деморализована и озабочена лишь тем, как заработать деньги, без взгляда в будущее, заявил представитель СЗРК.

Сама возможность обсуждения вопроса о том, чтобы изъять один из объектов промысла из общей системы и вернуть аукционы, вызывает недоумение, полагает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. «К сожалению, ситуация наглядно показала, что ни решение президиума Госсовета, ни принятый по его итогам закон не являются гарантией стабильности в отрасли – все может в одночасье измениться в угоду чьим-то интересам», - отметил руководитель АДК.

То, что предложения о «крабовом переделе» вызывали такое волнение у бизнеса, вполне понятно. Проблема затрагивает рыбохозяйственный комплекс в целом, так как компании обычно многопрофильные, ловят разные объекты – не только краба, обратил внимание глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Сформированную по итогам обсуждения позицию он предложил направить в Росрыболовство, Правительство РФ, Совет Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

«Если мы вытащим вот этот кирпич крабовых квот из фундамента, который строили 17 лет, все это здание под названием «исторический принцип» просто сложится и рухнет», - заявил президент Ассоциации рыбохозяйственный предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

Многие вспоминали последствия предыдущих аукционов. Руководитель компании «Дальрыба» Вячеслав Москальцов обратил внимание, что тогда хотя бы флот был достаточно «свежим», а сейчас встанет вопрос, где найти деньги на новые суда, ведь совместить обновление мощностей с покупкой квот не получится.

Сегодня часть долей также реализуется на аукционах. Это, например, лимиты, которые были изъяты у пользователей в связи с недоосвоением. Член общественного совета Вячеслав Зиланов выступил со смелым предложением: подумать о том, чтобы отменить даже те аукционы, которые есть сейчас.

Проблема широкого профиля

Инвесторы отмечают, что они уже разместили заказы на постройку флота, начали реализовывать проекты по постройке береговых заводов под инвестиционные квоты. Это требует серьезных финансовых вливаний, а значит, возможности отстаивать право вылова на аукционах у них уже не будет.

Выступали как раз компании, которые уже реализуют проекты по обновлению флота на отечественных верфях, по развитию береговой переработки, – «Антей», «Интеррыбфлот», АТФ, «Сигма Марин Технолоджи».

Известия об угрозе изменения базовых принципов было как снег на голову, теперь не понятно, как поступать с планами, прокомментировал гендиректор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин.

Рыбопромышленники отмечали, что исходя из нынешних правил свои производственные программы выстраивали не только предприятия, занимающиеся добычей водных биоресурсов, но и другие отрасли. Судостроительный завод «Пелла» подписал соглашение о строительстве компакт-верфи в Приморье, начал работу, подбор кадров. Но что будет с этими планами в случае пересмотра законодательства? – озвучил вопрос гендиректор компании «Антей» Андрей Поломарь.

Шла речь и о том, как слом в отрасли отразится на предприятиях, имеющих особое социальное значение, - Архангельском траловом флоте, рыбокомбинате «Островной» и других.

«Мы полагаем, что изменения законодательства без учета мнения ассоциаций, рыбаков – недопустимо, как недопустим отказ государства от реализации прав рыбаков», - высказался представитель компаний «Поларис» и «Интеррыбфлот» Руслан Закревский.

Право на долю в общем объеме квот – имущественное, обратил внимание начальник юридической службы ООО «Вирма» Константин Иванников. Фактически, по его мнению, речь идет о возможности внесудебного, безвозмездного изъятия имущества. «Соответственно, возникает вопрос: какое следующее имущество будет изыматься – что это будет, суда, заводы, квартиры?» - сказал представитель компании.

Исторический принцип – основополагающий, им компании руководствовались, когда строили бизнес. Рыбацкому сообществу нужно консолидироваться и выступить со своей позицией о недопустимости разрушения основ, заявил президент СЗРК Геннадий Миргородский.

Интрига сохраняется

Конечно, рыбаков волнует позиция Росрыболовства. Ранее в ведомстве сообщили, что официальной информации по вопросу исключения крабовых квот из общей системы в агентство не поступало. На заседании общественного совета замглавы Росрыболовства Петр Савчук вновь озвучил: никаких указаний не получали. «Мы работаем в штатном режиме, отрабатываем нормативные акты по инвестиционным квотам», - заявил заместитель руководителя ведомства.

Представитель администрации президента Вадим Зеленев назвал «сырой» информацию, которая так взволновала рыбаков, но признал, что «есть некое предложение» (на вопрос, от кого оно, ответил: «Я не знаю»). Однако интригу сохранил: «Вы хотите, чтобы сейчас вот даны были все ответы. Сейчас чтобы было, условно, сказано: «Нет, этого не будет» или «Нет, это будет». Никто вам сейчас не скажет. Понимаете? Есть действующее законодательство – по нему и работайте».

По итогам заседания Общественный совет заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Решение Общественного совета при Росрыболовстве смотрите в рубрике «Официально».