27 ноября 2017 года

Минвостокразвития пригласило японцев в аквакультуру

Российский Дальний Восток заинтересован в приходе японских инвесторов в аквакультуру, заявил заместитель руководителя Минвостокразвития Александр Крутиков. При этом он отметил возможности нового интернет-сервиса по получению рыбоводных участков.

Российская сторона предложила японской стремиться к увеличению объема инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке в ближайшие два года до 1 млрд долларов. Об этом рассказал по итогам заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.

В числе перспективных направлений для взаимодействия он назвал аквакультуру, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. Дальний Восток, по словам замминистра, заинтересован в приходе японских инвесторов в эту сферу. «В настоящее время завершается разработка интернет-сервиса, который позволит в режиме онлайн выбрать участок морской акватории у побережья Дальнего Востока и получить его по результатам электронного аукциона», – уточнил он.

Напомним, что свой онлайн-сервис по распределению участков для аквакультуры продвигает Фонд развития Дальнего Востока. Система была презентована на Восточном экономическом форуме.

Для запуска системы в промышленную эксплуатацию еще должны быть внесены изменения в федеральное законодательство: ранее Минвостокразвития предложило такие поправки по формированию РВУ и их распределению на электронном аукционе.

Fishnews