Минвостокразвития пригласило японцев в аквакультуру

27 ноября 2017 года
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Научно-консультативный совет по тихоокеанской сельди отметил слабое финансирование учетных работ по корфо-карагинской популяции. На это НКС решил обратить внимание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ.
24 ноября 2017 года
Отрасль всколыхнуло предложение изъять один из важнейших объектов промысла из общей системы перезаключения договоров на доли квот, предусмотренной законом о рыболовстве.
В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.
Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.
23 ноября 2017 года
24 ноября в Калининграде начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин встретится с пользователями водных биоресурсов. Рыбаки смогут задать все интересующие вопросы, рассказали в учреждении.
27 ноября 2017 года
Правительство РФ внесло изменения в Правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Предусматривается, как организатор аукциона сможет поступать, если победитель уклонился от заключения договора.
Новые правила ввоза рыбной продукции и морепродуктов в Соединенные Штаты создают риск злоупотреблений и предвзятого отношения к поставщикам со стороны регулятора, отмечает замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Исключение одного из важных объектов промысла – краба – из общей системы перераспределения квот на вылов отразится на всей отрасли. В том числе на предприятиях с особым социальным значением.
Правительство установило критерии отнесения производственных объектов, негативно влияющих на окружающую среду, к определенной категории риска. Также определена периодичность плановых проверок на таких предприятиях.
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила главе региона Олегу Кожемяко обращение с просьбой не допустить слома базовой системы наделения долями квот по историческому принципу.
Российско-японские переговоры о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах продолжатся уже в декабре. Об этом договорились главы МИДов двух стран на встрече в Москве.
ЦСМС предлагает вновь сдвинуть срок, с которого обязательным становится оснащение судов валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание выше 75° с.ш. и выше 75° ю.ш., оборудованием АИС.
Научно-консультативный совет по тихоокеанской сельди отметил слабое финансирование учетных работ по корфо-карагинской популяции. На это НКС решил обратить внимание Совета директоров рыбохозяйственных НИИ.
Правительство РФ одобрило проект соглашения, регулирующего селекционно-племенную работу с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза. Договор предполагается подписать на заседании Евразийского межправительственного совета.
Прикаспийские страны договорились сохранить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2018 г. В дальнейшем они собираются рассмотреть распространение моратория на более длительный период.