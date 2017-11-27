27 ноября 2017 года

Рыбацкая ассоциация Сахалина выступила против «крабовых новаций»

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила главе региона Олегу Кожемяко обращение с просьбой не допустить слома базовой системы наделения долями квот по историческому принципу.

«Имеются серьезные опасения, что разрабатываемая инициатива в отношении крабов – это только лишь первый шаг на пути пересмотра базовых принципов рыболовства, который впоследствии затронет все виды квот добычи (вылова) водных биоресурсов», – говорится в письме ассоциации.

В обращении отмечено, что для предприятий региона добыча крабов имеет особое значение. По данным авторов обращения, в области зарегистрировано порядка 10 компаний, имеющих квоты на вылов этих объектов.

Отраслевое объединение обращает внимание на участие компаний-добытчиков краба в программе оздоровления рыбокомбината «Островной», играющего особую роль в жизни курильского острова Шикотан, на проекты по развитию береговой переработки.

Отмечено и то, что компании-краболовы активно ведут социальную работу. В частности, «КУК» и «Монерон» входят в число учредителей регионального фонда «Родные острова». Основные направления его деятельности – поддержка начинающих и профессиональных спортсменов, помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и развитие талантов одаренных детей.

Авторы обращения указывают на угрозу удара по социальным проектам, риск потерь для областного бюджета, риски для инвестиционного климата.

Ассоциация попросила губернатора подготовить обращение в адрес руководства страны о недопустимости внесения обсуждаемых изменений в законодательство о рыболовстве.

Объединение также напомнило о результатах заседания Общественного совета при Росрыболовстве. Он заявил о неприемлемости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, член Общественного совета, представитель Сахалинской области Дмитрий Матвеев также обратился к главе региона с просьбой поддержать рыбацкое сообщество.

Fishnews